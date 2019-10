L’histoire de Cheikh Ahmadou Bamba telle que relatée par les archives nationales

Né vers 1855, Cheikh Ahmadou Bamba (de son vrai nom Ahmed Ben Mohamed Ben Abib Allah mais communément appelé Khadime Rassoul), appartient à une famille religieuse dans le Baol, à M’Backé, le village fondé par son arrière-grand-père vers 1772. Cheikh Ahmadou Bamba apparaît sur la scène politico-religieuse en 1886, à un moment très particulier. À cette date, il fonde non loin de M’Backé un village : Touba, siège de son enseignement coranique confrérique. Le Mouridisme est né. Étymologiquement il vient de « Al Mouride » ou plus simplement « Mourite » qui signifie « aspirant » ou « postulant » en wolof, c’est-à-dire « disciple » dans le vocabulaire religieux (Talibé). Cheikh Ahmadou, khalife général des Mourides, est alors connu sous le titre de « Serigne Touba » – invocation qui orne aujourd’hui les taxis-brousse des sociétés de transports mourides.

En 1886, Cheikh Ahmadou Bamba est lié à des chefs traditionnels au premier rang desquels Lat Dior, le grand adversaire politique et militaire de la colonisation française depuis près d’un quart de siècle. Or, ce dernier, vaincu par les Français, décède en octobre 1886. Et plusieurs membres éminents parmi sa famille, ses dignitaires et ses partisans rallient la confrérie de Cheikh Ahmadou Bamba entre 1886 et 1895. Le trait d’union « identitaire » anticolonial d’origine est ainsi tracée – à tort ou à raison – entre Lat Dior et Cheikh Ahmadou Bamba. Il constitue l’une des sources de l’ancrage populaire et « national » mouride au Sénégal.

Dès la fin des années 1880, l’influence croissante de Cheikh Ahmadou Bamba inquiète l’administration coloniale… et attise les jalousies de certains chefs traditionnels du Baol qui craignent que leur autorité ne se trouve remise en cause. En 1888, un premier rapport est adressé par l’administrateur colonial Leclerc à la direction des Affaires politique du Sénégal sur les agissements présumés de chef mouride. La surveillance se resserre autour de lui. Après une première politique d’apaisement menée par le gouverneur Clément Thomas à la fin des années 1880, l’administration coloniale procède au début des années 1890 à une politique de neutralisation de Serigne Touba. En effet, le Baol est un sujet d’inquiétudes pour une administration coloniale qui peine à s’y imposer militairement et politiquement : à la suite d’une guerre de succession entre chefs traditionnels, le nouveau souverain Tanaroub Gogne (1890-1895) s’affiche comme un très proche de Cheikh Ahmadou Bamba. Touba ne cesse de croître et de voir affluer des Talibés. De plus, des relations se nouent entre Cheikh Ahmadou Bamba et Saer-Sati, ancien élève du père d’Ahmadou Bamba et adversaire déclaré des Français installé à Bas-Ferlo (à mi-chemin entre le fleuve Sénégal et le fleuve Gambie). L’administration coloniale redoute que le Mouridisme ne serve de trait d’union à la lutte anticoloniale et que n’en naisse une alliance politique.

À la faveur de plaintes de marabouts et chefs traditionnels jaloux du succès mouride, et prétextant des troubles à l’ordre public, l’administration coloniale ordonne la dispersion des Talibé de Touba et des cheikhs intronisés par Ahmadou Bamba. Après plusieurs mesures restrictives prises contre Cheikh Ahmadou Bamba, il est arrêté le 10 août 1895 à 14 h. Le 5 septembre suivant, il est présenté devant le Conseil privé de l’AOF, qui prononce sa déportation pour le Gabon, véritable « prison tropicale » où il reste 7 ans. La tradition mouride décline le chiffre sacré plus avant, précisant qu’il reste 7 ans, 7 mois et 7 jours. Loin de neutraliser Cheikh Ahmadou Bamba, cet exil renforce sa sainteté. La captivité gabonaise se transforme aux yeux de ses fidèles en épreuve mystique qui lui confère une aura supplémentaire. Son retour triomphal en 1902 en témoigne. Le Mouridisme, durant ces 7 années, n’a cessé de se propager à travers le Sénégal depuis le cercle de Baol (cercles de Baol, de Cayor, de Louga et du Sine-Saloum jusqu’aux frontières de celui de Thiès). Carte de la zone d’habitat et d’influence Mouride, d’après la carte établie par Oumar Ba « Ahmadou Bamba face aux autorités coloniales (1889-1927) »