L’Hôpital de Grand Yoff à l’agonie…une seule salle d’opération fonctionnelle

L’intersyndicale des travailleurs de l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff est dans tous ses états. En Assemblée générale, ce mercredi, ces blouses blanches fustigent la ‘’mauvaise’’ gestion du directeur de ladite structure sanitaire. «L’hôpital a un budget de 9 milliards mais c’est comme si réellement on l’avait mis dans un sac troué. Au niveau des services d’urgence, au service des blocs opératoires, que ça soit la chirurgie générale, de la neurochirurgie, de l’orthopédie, ne se reste que pour opérer, vous avez besoin d’un matériel autoclave qui est en panne depuis 1 mois. Sur les 14 salles d’opérations, une seule est fonctionnelle», a regretté Cheikh Seck, représentant du personnel dans le Conseil d’administration.

Selon le syndicaliste et ses camarades repris par Actusen, il y a de la gabegie dans l’utilisation des fonds de la structure sanitaire. «Le directeur fait, chaque année, des voyages et on lui paie ses formations qui ne concernent pas l’hôpital et qui avoisine les 2 millions», s’insurgent-ils. C’est ainsi qu’ils exigent le départ du directeur, qui d’après eux, est parti à la retraite depuis le 1er avril.