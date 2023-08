Libération des détenus politiques : Le F24 sonne la mobilisation

Le mouvement F24 a fait face à la presse, ce vendredi matin. Une démarche pacifique, une mobilisation contre la sélection des candidats à l’élection présidentielle de 2024 et une solidarité pour soutenir les familles des détenus politiques font partie des points soulevés par les membres dudit mouvement.

Mamadou Lamine Diante, Fatou Blondin Diop, Mamadou Mbodji et le député Guy Marius ont pris part à ce face à face avec les journalistes. Pour eux, le Sénégal est en retard sur plusieurs aspects. Raison pour laquelle le mouvement va organiser une grande offensive pour alerter l’opinion internationale le 8 septembre 2023

« L’économie est au ralenti depuis des mois maintenant. Et nous voyons aujourd’hui des dirigeants qui prennent la justice comme une arme de guerre pour combattre des opposants politiques », a déclaré Fatou Blodin Diop. Qui ajoute, « Ils ne se préoccupent plus de la situation des Sénégalais. En réalité, la stabilité de ce pays ne les intéresse même plus », a-t-elle dit.

Prenant la parole, Mamadou Lamine Diante a parlé de l’égalité des citoyens devant la justice. « Le Sénégal compte plus de 1061 détenus politiques. Plusieurs familles sont dans le désarroi total à cause de Macky Sall et son régime », a déploré le syndicaliste.

« On exige la libération immédiate et sans condition de tous les détenus qui ont été arbitrairement arrêtés par le gouvernement sénégalais » a-t-il exigé.

« Nous allons dérouler bientôt un plan d’action pour que ces détenus politiques retrouvent leur liberté. Car, ils n’ont rien fait de méchant. Ils ont été injustement arrêtés par le tyran Macky Sall. Désormais chaque vendredi les forces vives feront un point sur la situation des prisonniers politiques », conclu t-il.

Ce plan d’action, le doyen Mamadou Mbodj l’a détaillé. « Nous avons décidé de resserrer les rangs. On va se mettre au diapason de tous les combats. Nous nous inscrivons dans une démarche pacifique », a-t-il dit. Pour lui, ils refusent d’utiliser la violence pour régler les problèmes.

Le F24 annonce la tenue d’une forte mobilisation demain samedi sur plusieurs localités du Sénégal. Une façon, pour eux, de dénoncer avec la plus belle des manières l’injustice qui règne dans le pays.

Mamadou Yaya Souaré (stagiaire) pour Xibaaru