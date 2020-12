Liberté de Karim Wade : Les grosses révélations d’Oumar Sarr…

Oumar Sarr, ministre des Mines et de la Géologie n’y est pas allé par quatre chemins pour répondre à ses détracteurs. Face aux attaques dont il est la cible l’ancien coordonnateur du parti démocratique sénégalais (Pds) a fait des révélations sur l’élargissement de Karim Wade de prison et sa participation sur le dialogue national.

« Quand il s’est agi de me battre, je me suis battu. Quand il s’est agi de dialoguer, je l’ai fait. Quand il s’est agi de militer, je l’ai fait aussi. Et si j’ai été au dialogue politique pour la première fois (en 2016), c’était pour que Karim Wade sorte de prison. Un mois plus tard, Karim a été libéré », a dit Oumar Sarr.

L’ancien membre du Pds a poursuivi en faisant des révélations fracassantes sur les dessous de sa participation à ce dialogue. A l’en croire, c’est le fils de Wade qui l’a encouragé à participer au dialogue. « Me Wade n’était pas au courant de ma participation ni aux rencontres avec Macky Sall. Seul Karim Wade était au courant et il m’avait dit de garder le secret et de ne pas en parler à son père », explique-t-il devant les députés.

S’agissant de sa nomination dans le gouvernement de Macky Sall, Oumar Sarr ne regrette rien. « Qu’est-ce qu’il y a de mal à ça pour qu’on en fasse un débat comme si j’ai trahi quelqu’un. Et si c’était à refaire, je le referais. Je n’ai rien à regretter de mes actes, car si le Sénégal m’appelle, je réponds présent… », s’est-il défendu.