Karim Wade, l’incarnation de l’ingratitude certifiée

Il leur a tous tourné le dos ou presque. Tous ceux qui l’ont aidé, à sortir de la pénombre, ont fini par se rendre à l’évidence : Karim n’est pas le fils de son père. Ils sont diamétralement opposés. Me Wade est connu pour être un homme loyal, fidèle en amitié, courageux et très reconnaissant. Son fils, par contre, n’a point d’empathie, est narcissique et est surtout ingrat. Après tout, les blancs sont connus pour être des gens peu sociables. Ce qui est à l’ opposé de la culture Sénégalaise. Ce qu’ignore Karim, c’est que si son père continue d’être dans le cœur des Sénégalais c’est parce qu’, en dehors de ses réalisations titanesques, il possède des valeurs hautement humaines.

A sa sortie de prison, la première des choses qu’il a fait, c’est de défenestrer Samuel Sarr alors qu’il gérait les finances de son père. Mais ce qu’il oublie, c’est que Sam a fait, dans le cadre du combat de sa libération, 03 mois de prison ferme. Même 1 milliard d’euros ne saurait rétribuer une nuit passée en prison. Il feint de l’ignorer puisque lui, Karim Wade, n’a, en réalité, jamais été en prison. Il n’a jamais fait la prison. A Rebeuss, il était en résidence surveillée. C’est ce qui explique son comportement dégradant vis-à-vis de tous les soldats du PDS qui étaient au front.

Après Sam, Babacar Gaye a été le second à passer à la trappe. Lui qui a parcouru tous les plateaux de télévision pour le défendre bec et ongles. Lui qui a été le premier à théoriser sa candidature à la place de l’obélisque en 2012. Après, ce fut au tour de son avocat Me El Hadji Amadou Sall et d’Oumar Sarr. A la différence de l’enfant de Kaffrine, ces deux anciens ministres ont mouillé le maillot puisqu’ils ont fait respectivement 03 et 01 mois de prison. Mais, à chaque fois qu’il y a eu des brouilles, Karim, au lieu de privilégier le dialogue, a opté pour la séparation oubliant du coup tout ce que ces fils putatifs du président Wade ont enduré.

Ce que ne sait pas Karim Wade, c’est que si tous ces responsables et militants du PDS (53 au total) se sont engagés au point d’aller en prison dans le combat qui a mené à sa libération, ce n’est pas parce qu’il est le plus brillant, le plus méritant, le plus intelligent, le plus courageux ou le plus beau au PDS. Si tous ces gens ont accepté de faire un don de soi, c’est parce qu’il est le fils du secrétaire général du Pds. Aujourd’hui, ces ténors écartés, il décide de s’en prendre aux plus jeunes qui, aussi, ont la particularité d’avoir fait la prison pour avoir défendu les couleurs du PDS.

Bara Gaye qui a été le premier, en 2013, à avoir fait 06 mois de prison, est jeté à la vindicte populaire. Karim Wade ne veut plus de son ombre simplement parce qu’il refuse de s’aplatir. Gallo Tall qui a eu une jambe fracturée, qui a fait la prison et qui s’est battu à la télévision contre Ameth Suzanne Camara qui avait traité l’ex leader de la génération du concret de PD, voit ce dernier lui en vouloir juste parce qu’il est un proche de Bara. Que dire des plus jeunes dont certains ont cessé de faire de la politique ou ont même quitté le parti à l’instar de Victor Sadio Diouf. Nous ne saurons oublier l’exemple de Serigne Abo Thiam qui a fait 10 mois de prison ferme. A sa sortie de prison, c’est Khalifa Sall qui a lui a permis de continuer ses études. C’est à peine si Karim lui a adressé la parole.

Aujourd’hui, Karim Wade ne veut plus des militants traditionnels au PDS. Il ne veut plus y voir ceux qui croient aux idéaux du Président Wade. Il n’y veut que des lèches culs dénommés Karimistes mais il oublie que la politique n’est pas une affaire de Gay Pride. Au PDS, aucun combattant n’acceptera de baisser sa culotte. Ce que nous avons refusé avec Macky Sall qui dispose de la force répressive, nous ne saurons l’accepter avec un trouillard. Qu’il se le tienne pour dit, si les militants du PDS continuent, contre vents et marées, de ruminer leur colère en silence, c’est juste à cause du Président Wade. Mais, s’il continue sur cette lancée funeste son véritable visage sera découvert : celui d’un ignoble monstre froid qui n’a pas sa place sur la scène publique. Il sera alors vite jeté dans les méandres de l’oubli comme d’ailleurs tous les déchets humains.

La Convergence des Éternels Wadistes