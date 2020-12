La commune de Gorée et Océanium s’investissent pour…

Pour une aire marine protégée : la commune de Gorée et Océanium s’investissent

La problématique de l’environnement demeure un sujet d’intérêt majeur à travers le monde.

Et cela constitue un enjeu durable pour les communautés insulaires du fait de leur enclavement.

C’est fort de ce constat que

l’équipe municipale de Gorée, à sa tête Me Augustin Senghor, s’investie depuis plus d’une décennie dans un vaste programme de système de management environnemental d’où l’organisation de la journée « Gorée île mémoire sans déchet »

qui donne l’opportunité de construire et d’améliorer le cadre de vie pour le bonheur et des habitants et visiteurs de l’île historique.

Cet exercice citoyen de reddition et d’évaluation de ce 5 Décembre 2020 financé par la fondation Konrad Adenauer, selon le maire, a été également une occasion pour faire un bilan à mi-parcours du système de management environnemental et surtout de lancer le projet de nettoiement du fond marin, d’élimination des déchets plastiques pour une aire marine protégée à Gorée avec plus 80 jeunes mobilisés pour la circonstance.

Partenaire privilégiée du projet de haute portée sociale, l’Association Océanium qui, depuis 1984, œuvre pour la protection et la sauvegarde de l’environnement matin au Sénégal, à travers

sa Directrice exécutive,

Directrice, Angel Lecomte, se dit honorée d’en être le bras armé.

C’est pourquoi, des équipes de plongeurs chargées de nettoyer les déchets dans la mer autour de l’île et une équipe pour le reboisement et le nettoiement sur terre ont été déployées.

À noter qu’il existe désormais un conservateur de l’aire marine à Gorée pour veiller au grain.

À terme, ce projet devra permettre d’obtenir une certification ISO 14001 en management environnemental.

Aly Saleh