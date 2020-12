PDS : Woré Sarr et Cie à fond dans les opérations de placement et vente des cartes

Dans le cadre des opérations de placement et de vente des cartes lancées par le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), le Mouvement National des femmes sous la conduite de Woré Sarr, s’est réuni hier, à la permanence nationale Omar Lamine Badji.

Woré Sarr et Cie sont à fond dans ce qu’on pourrait appeler des moments d’échanges et d’information sur le processus de renouvellement des structures de base du parti et d’animation du PDS.

A rappeler que suite au décès de Pape Bouba Diop, le Secrétaire Général National du PDS, Me Abdoulaye Wade a ordonné, le report des rencontres qui étaient prévues le dimanche 06 décembre 2020.