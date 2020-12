Pastef dit non au report des Locales !

L’administrateur général de Pastef/les Patriotes, devant le Jury du dimanche, est contre tout report des Locales. Birame Souleye Diop dénonce, ainsi, les propos de Mahmoud Saleh qui avait annoncé un nouveau report des élections.

« D’où est ce qu’il tient ces propos en disant que les élections seront tenues fin 2021 », s’interroge Birame Souleye Diop. Qui, sans attendre qu’on lui serve une réponse, enchaîne : « Cela veut dire que le dialogue national c’est juste du maquillage, que les décisions sont déjà prises depuis longtemps. Que ce qui doit être fait, ils l’ont déjà fait et qu’ils travaillent à surprendre l’opposition. Mais, le Pastef est prêt pour aller aux élections locales dès demain », dit-il.

Avant d’ajouter : « ces dialogues donnent énormément de prétexte à Macky Sall de modifier la carte électorale et d’arranger la carte électorale. On doit respecter le calendrier et faire les élections législatives, locales à date due. Ce qu’ils cherchent c’est de regrouper les élections législatives et locales et peut être faire leur élection présidentielle en 2024. Nous sommes foncièrement contre cela. Nous sommes pour le respect du calendrier électoral. Nous sommes pour l’organisation des élections locales avec le fichier que nous avons aujourd’hui. Avec ou sans audit », martèle Birame Souley Diop.