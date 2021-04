« L’incendie à l’hôpital Magatte Lô causé par une table chauffante» (Mballo Dia Thiam)

Les langues se délient après l’incendie qui s’est produit samedi 24 avril à la salle néonatalogie de l’hôpital Maguette Lo de Linguère et qui a tué 4 nouveau-nés. Mballo Dia Thiam dément l’ancien ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui avait déclaré que le feu a pour origine un court-circuit électrique qui serait parti d’un climatiseur.

Selon le Secrétaire général du syndicat des travailleurs de la santé et de l’action sociale l’incendie serait plutôt causé par « une table chauffante». « De sources sûres, c’est une table chauffante qui aurait causé cet incendie. C’est assez déplorable », a révélé Mballo Dia Thiam. Qui rajoute : « dans cet hôpital (l’hôpital Maguette Lo de Linguère) c’est un service qui est créé et qui est géré par un médecin généraliste. Or, il devait disposer d’un pédiatre », dit-il.

Mballo Dia Thiam a aussi déploré les problèmes de formation et de manipulation des appareils notamment des extincteurs rencontrés dans les structures sanitaires. « Dans nos structures, très peu d’agents savent manipuler un extincteur. Les extincteurs, il y a des services qui en disposent et très peu savent comment manipuler cela. Donc, il se pose non seulement un problème de formation, auto-information et d’équipement », a-t-il déploré.