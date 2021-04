Terrorisme…Saer Kébé gagne son procès en appel !

Le parquet a perdu. Son vœu de voir Saer Kébé prendre une peine plus sévère n’a pas été satisfait. Autrement dit l’appel qu’il avait interjeté n’a eu aucun effet. Le juge de la Chambre criminelle d’appel a confirmé la décision qui a été rendue en première instance qui est de 3 mois avec sursis pour menace de terrorisme.

« Nous préparons des attentats contre l’ambassade d’Israël au Sénégal et l’ambassade des Etats-Unis. Vous subirez de lourdes pertes » ! C’est le message que Saer Kébé avait envoyé dans les pages Facebook officielles des deux ambassades établies au Sénégal. S’en suit, un autre message envoyé à la Radio panafricaine ’’West-Africain Démocracy Radio’’ pour leur informer que des attaques seront perpétrés à l’ambassade d’Israël pour défendre le peuple palestinien.

Arrêté en 2014 pour apologie au terrorisme, acte de terrorisme et menace de terrorisme, Saer Kébé, a été condamné, après 4 ans de détention préventive, à 3 mois avec sursis pour menace de terrorisme. Ce, après qu’il a été acquitté des faits d’actes de terrorisme et d’apologie de terrorisme. Le parquet, insatisfait de la décision rendue en première instance, a interjeté appel. Ce lundi, le jeune Saer Kébé a comparu devant la barre de la Chambre criminelle d’appel. Il a reconnu avoir écrit ses messages sous le coup de la colère.

« Je ne mesurais pas la gravité de mes actes »

Élève en classe de terminale à l’époque, il devait faire un exposé sur la colonisation et le conflit opposant Israël et Palestine. Il a vu, en faisant des recherches sur le net, des images choquantes qui l’ ont poussé à faire ces publications.

« J’étais choqué par les milliers d’enfants et femmes enceintes qui ont été massacrés par l’armée israélienne et l’armée américaine. Je voulais juste condamner les images que j’avais vues », a déclaré Saer Kébé, tout en admettant qu’à l’époque, il était jeune et n’était pas conscient de ses actes. « J’étais hors de moi. Je ne mesurais pas la gravité de mes actes. Je ne savais pas que cela aurait un impact sur mon avenir. J’ai passé quatre ans en prison. Pendant ce temps, certains de mes camarades passaient leur master et d’autres avaient déjà commencé à travailler », a regretté l’étudiant en deuxième année en administration des Affaires à l’IAM.

Pour témoigner de sa bonne volonté, il soutient qu’il n’est affilié à aucune association islamique et n’a jamais visité des sites de djihadistes. « J’étais membre du mouvement Moustarchidine mais, je n’en suis plus un depuis quelques années, pour convenances personnelles », ajoute l’accusé, fortement soutenu par ses camarades de classe qui se sont déplacés en masse pour assister au procès.

Le juge au jeune Saer Kébé : « Vous êtes un révolutionnaire de clavier »

« Vous êtes un révolutionnaire » ? lui questionne le juge. « Non, j’ai agi sous le coup de la colère », rétorque-t-il. Une occasion saisie par le juge pour le sermonner. « Vous étiez animé par une idée de révolution quelque part mais, cela a des limites. Un esprit en colère ne réfléchit pas. Il a agi instinctivement. Aujourd’hui, vous vous retrouvez devant une juridiction criminelle uniquement parce que vous avez envoyé des messages à des représentations diplomatiques. On ne peut pas condamner en menaçant les gens. Vous êtes un révolutionnaire de clavier ».

Faisant son réquisitoire, l’avocat général a soutenu que tous les éléments constitutifs de l’infraction d’acte de terrorismes sont réunis. A son avis, Saer Kébé a certes repris sa vie. Il s’est inscrit dans une école et poursuit ses études et, si tout se passe bien pour lui, il peut devenir quelqu’un dans la vie. Mais, relève le parquet général : « même s’il regrette son acte aujourd’hui, il ne peut pas échapper à une responsabilité pénale ». Estimant que les faits de l’espèce ne souffrent d’aucune contestation, l’avocat général s’en est remis à la sagesse de la Cour pour la peine.

Me Moussa Sarr : « Il a été victime de sa naïveté et de son défaut d’encadrement »

Les avocats de la défense ont plaidé l’infirmation de la peine de la première instance. Ils ont demandé au juge de statuer à nouveau et d’acquitter leur client. Selon Me Moussa Sarr, le jeune accusé a manqué de maturité. Il a été, selon lui, victime de sa naïveté et de son défaut d’encadrement parce qu’il a été orphelin très jeune. Invité à dire ses derniers mots avant le délibéré, Saer Kébé déclare : « j’étais perturbé par cette affaire. J’ai perdu beaucoup de temps en prison. Aujourd’hui, ma préoccupation c’est d’obtenir des diplômes et de participer au développement de ce pays ».

La Chambre criminelle d’appel, en rendant sa sentence, a confirmé la peine de la juridiction d’instance. Une décision qui satisfait les avocats de la défense. Le parquet va-t-il faire pourvoi ? Wait and see !

Source : Emedia