Incendie à Linguère : Me Massokhna Kane exige la démission du directeur de l’hôpital

L’incendie qui s’est déclaré à la salle néonatologie du service de pédiatrie de l’hôpital Maguette Lo de Linguère continue de faire parler. Le feu a emporté la vie de 4 bébés sur les 6 qui logeaient dans la pièce. Le Président de SOS Consommateurs, Me Massokhna Kane estime que le directeur de l’hôpital doit démissionner.

« La mort de 4 nouveau-nés suite à un incendie survenu dans la salle de néonatalogie de l’hôpital de Linguère est une tragédie. Nos pensées vont aux familles, et plus particulièrement aux mamans de ces bébés », a déclaré Me Massokhna Kane.