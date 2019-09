L’incivisme et L’indiscipline au Sénégal…..Diary Mohamed Baldé

Au Sénégal l’indiscipline et l’incivisme sont devenus le quotidien des Sénégalais. Mais la question est de savoir avec de tels Comportements va t-on vers un Sénégal Émergent ou un Sénégal Immergent ?

Nombreux sont les causes mais on peut en citer quelques unes: la première cause d’insalubrité au Sénégal est à mon niveau le manque de civisme. Il faudrait être aveugle pour ne pas remarquer les détritus qui jonchent les rues, pour ne pas voir le comportement irrespectueux de certains, l’attitude incivique de nombreux conducteurs et bien d’autres abus encore fréquents au quotidien dans la capitale sénégalaise… par exemple cracher en pleine rue, jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture, émettre gratuitement des grossièretés, ou encore uriner au bord des trottoirs… Si dans beaucoup de pays ces faits et gestes seraient très sévèrement punis, au Sénégal ils illustrent nos quotidiens.

Pour parler beaucoup plus précis de l’incivisme, il faudrait comprendre à priori la notion de civisme. Le civisme, c’est le respect et l’abnégation à l’égard de ce que nous partageons ensemble et qui est indivisible : notre société et le bien-être de ses locataires. Il est important cependant de distinguer le civisme de la civilité, la vertu privée de celle publique et le respect du savoir-vivre de la conscience politique.

Diary Mohamed Baldé pour xibaaru…….