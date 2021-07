L’indiscipline en milieu scolaire importée au Lycée de Dahra Djolof

Alors que l’on n’a pas encore fini de disserter sur des élèves de Kébémer et de Dakar qui ont agressé certains de leurs professeurs, leurs camarades du Lycée, ex-Cem 1 de Dahra Djolof ont posé, hier mercredi, un acte d’indiscipline et d’incivisme qui ne court pas les rues.

Pour cause, explique Source A dans sa parution de ce jeudi, huit d’entre eux ont entassé et brûlé leurs blouses dans l’enceinte de l’Etablissement. Ce, pour décréter, de façon unilatérale, l’arrêt des enseignements et la fermeture du Lycée. Mais, précise le journal, si les fautifs ne défèrent pas à la convocation des Autorités scolaires, la Gendarmerie de la Commune pourrait entrer en jeu et les y obliger.