L’influenceuse et sa mère piègent et tuent 2 hommes

Au Royaume-Uni, une influenceuse et sa mère condamnées à perpétuité pour un double meurtre. Deux hommes sont morts en février 2022 dans un violent accident de voiture. Le conducteur avait été pris en chasse par les deux femmes et leurs complices après avoir menacé la mère de l’influenceuse, avec qui il avait entretenu une relation, de révéler une sextape sur les réseaux sociaux.

Des meurtres « de sang-froid ». Ce vendredi, l’influenceuse aux 130.000 abonnés sur TikTok Mehek Bukhari et sa mère Ansreen ont toutes les deux été condamnées en Angleterre à la perpétuité pour le meurtre de deux hommes sur fond de chantage à la sextape, ont rapporté nos confrères de Sky News.

Les femmes de 24 et 46 ans devront effectuer un minimum de 31 ans et huit mois de prison pour la fille et 26 ans et neuf mois pour la mère.

Un guet-apens mortel

Les faits remontent au 11 février de l’année dernière. Saqib Hussain et Mohammed Hashim Ijazuddin, 21 ans, sont morts dans un accident de voiture sur l’autoroute A46 près de Six Hills, dans le centre du pays. Quelques minutes avant leur mort, les deux hommes ont appelé les urgences pour indiquer qu’ils étaient pourchassés par des individus cagoulés, détaillait la police de Leicestershire au début du mois d’août.

D’après l’enquête de la police britannique, Saqib Hussain entretenait une relation avec la mère de l’influenceuse jusqu’à ce qu’elle y mette un terme. Mécontent de cette rupture, il a menacé la mère de famille – très présente sur les réseaux sociaux de sa fille – de révéler des photos et vidéos à caractère intime.

Face au chantage, Ansreen Bukhari lui a proposé de rembourser l’argent qu’il avait dépensé durant leur relation. Une somme d’argent qui devait être rendue le jour du drame. Saqib Hussain s’est bien rendu, selon les caméras de surveillance, sur le lieu du rendez-vous avec son ami Mohammed Hashim Ijazuddin à bord d’une Skoda Fabia tandis que Mehek et Ansreen Bukhari sont arrivées avec cinq autres personnes au volant d’une Audi TT et d’une Seat Leon.

Très vite, une course-poursuite entre les véhicules a débuté et s’est terminée par l’accident mortel. La voiture des deux hommes s’est séparée en deux avant qu’un incendie ne se déclenche, ont constaté les secours.

« Après avoir piégé Saqib Hussain et Mohammed Hashim Ijazuddin, les avoir poursuivis à grande vitesse et finalement avoir fait sortir leur voiture de la route, aucun des accusés n’a tenté d’aider les victimes ou d’appeler à l’aide », a décrit l’enquêteur principal Mark Parish, mentionnant une « attaque brutale et de sang-froid ».

Les accusées ont nié les faits

« Alors que les accusés reconnus coupables étaient arrêtés, inculpés et jugés devant un tribunal, des mensonges étaient continuellement racontés afin d’essayer de brouiller les pistes. Leur seule préoccupation tout au long de l’incident et de l’enquête a été de penser à eux-mêmes », avait ajouté Mark Parish.

Pendant le procès, Mehek et Ansreen Bukhari ont nié les chefs d’accusation. Au moment du verdict, le juge Tomthy Spencer a assuré que TikTok et Instagram étaient « au cœur » de l’affaire ».

Deux de leurs complices sont aussi été condamnés à perpétuité tandis que les trois autres ont été reconnus coupables d’homicide involontaire et purgeront des peines moins lourdes.

Source MSN