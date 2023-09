Côte d’Ivoire : elle se fait passer pour une sage-femme et vole un…bébé

Dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 août 2023, un acte surprenant a secoué la maternité du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Korhogo, dans la région du Poro. Un bébé de seulement quatre jours a été enlevé par une femme habillée en tenue de sage-femme, plongeant la famille du bébé dans l’angoisse et la consternation.

Selon un proche de la famille que nous avons contacté, la mère du garçonnet de 6 Kg était en observation au CHR. En effet, après l’accouchement, les infirmiers avaient constatés que les pieds de la nourrice s’enflaient. Pour un meilleur suivi, il a été ordonné à la patiente de rester quelques jours afin de bien encadrer la période postnatale. C’est à une heure avancée de la nuit que l’incident s’est malheureusement produit.

La mère du bébé, encore sous le choc, a été contactée par une ONG de défense des droits de l’enfant. Elle a livré un récit poignant de la nuit tragique où son précieux nourrisson a été arraché de ses bras par une intrusion habile dans sa manipulation. La présumée kidnappeuse s’est fait passer pour une sage-femme de l’hôpital, réussissant même à engager une conversation avec la nourrice. La mère du bébé, confiante en la présence de cette femme en apparence bienveillante, n’aurait jamais pu imaginer que celle-ci était un loup déguisé en agneau.

La voleuse a habilement persuadé la mère qu’elle était là pour accomplir une tâche quotidienne, changer les canapés de son précieux nouveau-né. Le bébé, qui avait vu le jour le jeudi précédent à 3h du matin au CHR de Korhogo, a été remis entre les mains de la fausse sage-femme. Sans méfiance, la mère a laissé son enfant, confiante en la prétendue professionnelle de la santé. Cependant, il s’agissait en réalité d’une usurpatrice bien entraînée.

Actuellement, la voleuse et le bébé se trouvent dans la nature, échappant à toute traque des autorités. La mère, désemparée et anéantie par cette perte inimaginable, a rapidement alerté les autorités judiciaires, à savoir la Gendarmerie et la Police. Les forces de l’ordre sont mobilisées pour retrouver le bébé enlevé et appréhender le coupable.

Actuellement, la voleuse et le bébé se trouvent dans la nature, échappant à toute traque des autorités

L’enlèvement du bébé de seulement quatre jours au CHR de Korhogo a provoqué une vive émotion au sein de la communauté locale et ailleurs. Les parents, les autorités hospitalières et la population toute entière sont unis dans l’espoir de retrouver le bébé sain et sauf, et de voir la coupable rendre des comptes devant la justice.

Cet incident tragique rappelle l’importance de renforcer la sécurité dans les établissements de santé pour protéger les nouveau-nés et leurs familles contre de tels actes odieux. La vigilance accrue et la collaboration entre les autorités judiciaires et la communauté sont essentielles pour résoudre ce crime et prévenir d’autres enlèvements de nourrissons innocents à l’avenir.

Source FD