Deux anciens profs de l’UCAD en plein dans « le scandale » Sonko…des pourris

Voilà deux universitaires à la retraite prêts à vendre leurs âmes au diable

Ne riez surtout pas ! voilà une très belle phrase de Lénine qui s’applique si bien dans le contexte actuel dont vit le Sénégal. En effet, c’est le temps au Sénégal pour le réveil de vieux saisonniers. Que n’a-t-on vu, voilà que quelqu’un qui était plongé dans un sommeil si profond, pense être réveillé, alors qu’il est dans ses rêves, tout en se plongeant dans l’amnésie la plus totale. Lui comme un tout autre professeur de son genre à la retraite se font distinguer alors qu’ils étaient plongés dans leur sommeil. Où étaient les professeurs Kader Boye et Serigne Diop lorsque le Sénégal nageait dans des difficultés.

Professeur de Droit à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, Kader Boye se faisait illustrer comme étant un des principaux pourfendeurs du régime du Parti socialiste à l’époque sous Abdou Diouf. Que n’a-t-on entendu de sa bouche. Kader Boye traitait le régime d’Abdou Diouf comme étant autoritariste. Kader Boye avait préféré se ranger durant ces années derrière les positions de l’opposition incarnée alors par Me Abdoulaye Wade plutôt que d’être derrière d’Abdou Diouf alors au pouvoir.

Kader Boye n’avait jamais raté le régime sous Abdou Diouf. Un régime qu’il ne se lassait de traiter de tous les noms d’oiseaux. Kader Boye à travers ses tribunes, ses contributions sous Abdou Diouf, avait tout tenté pour jeter le discrédit sur cette personne. Kader Boye n’avait jamais supporté le régime socialiste sous Abdou Diouf. Voilà pourquoi, il s’était taillé à l’époque une certaine réputation.

Kader Boye traitait de tous les noms d’oiseaux Abdou Diouf…

Kader Boye jouissait d’une grande notabilité aux yeux de l’opinion. On disait de lui qu’il faisait partie des hommes de la situation. Seulement quelle grande tristesse. Le frère de Mame Madior Boye va se montrer piètre aux commandes lorsqu’il fut nommé Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar par Me Abdoulaye Wade alors parvenu enfin au pouvoir. Abdoulaye Wade avait alors une grande considération à l’endroit de Kader Boye.

Kader Boye avait choisi à travers ses contributions et tribunes à travers les quotidiens de descendre en flamme le régime du Président Abdou Diouf. Il jouissait d’une certaine considération. Voilà pourquoi dès qu’il avait pris le pouvoir, Abdoulaye Wade pour pacifier l’espace universitaire, avait cru faire bien en nommant Kader Boye comme recteur de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Ce que toute l’opinion avait magnifié à l’époque.

…il se discrédite après sa nomination de recteur de l’UCAD…

Que fut grande la désillusion ! Il n’a fallu que quelques mois pour que Kader Boye révèle son incompétence. Ses collègues professeurs allaient être les premiers à lui tourner le dos. Ils attendaient de Kader Boye quelques mesures pour améliorer la situation à l’UCAD. Seulement les conditions s’étaient considérablement dégradées à l’époque. Tout naturellement, les étudiants de l’UCAD allaient se dresser contre lui Kader Boye et réclamer son départ.

Curieusement l’universitaire, Kader Boye qui soutient à présent que la démocratie s’est évaporée sous Macky Sall qu’il trace sous les traits d’un dictateur, cautionnait la violation de l’espace universitaire par les forces de l’ordre lors des grèves estudiantines. Kader Boye cautionnait que des étudiants se fassent violemment brutaliser dans l’espace universitaire. Ce qui édifiait enfin sur son véritable visage.

Tout naturellement Kader Boye s’était rendu impopulaire et avait perdu toute sa crédibilité. Voilà pourquoi, lui d’habitude si brouillant, s’était montré silencieux sous le régime du Président Abdoulaye Wade après son limogeage du poste de recteur à l’UCAD. Où se trouvait Kader Boye lorsque le peuple était debout pour dire non à un troisième mandat du Président Abdoulaye Wade ou combattait la dévolution monarchique du pouvoir.

Kader Boye se sentait mal à l’époque tant il s’était discrédité lorsqu’il avait été recteur à l’UCAD. Kader Boye s’était mis aux oubliettes. Mais voilà qu’il sort de son long silence pour dénoncer des « excès » du pouvoir de Macky Sall, parce que tout simplement ce dernier va quitter le pouvoir en 2024 pour avoir dit qu’il ne se présentera pas pour un troisième mandat en 2024. Et c’est là que Kader Boye entre en jeu pour tirer sur Macky Sall, histoire de se signaler aux yeux de l’opinion après s’être refait sa propre santé.

…et devient impopulaire

L’universitaire Kader Boye qui est devenu amnésique au point d’oublier tout ce qu’il traitait Abdou Diouf alors Président de la République du Sénégal, se met à classer Macky Sall comme étant le pire Chef de l’Etat jusqu’ici de notre histoire. Sans doute s’il avait reçu des sucettes comme sous Me Abdoulaye Wade qui l’avait nommé recteur de l’UCAD, jamais de tels propos ne seraient sortis de sa bouche.

Kader Boye n’est pas le seul universitaire qui après s’être mis longtemps silencieux se remet subitement sur le devant de la scène. Il y a un homme qui avait été même qualifié de Judas à l’époque sur la scène politique nationale, mais qui veut apparaître à présent comme étant un homme sage de la République. Il s’agit tout simplement de Professeur d’université, Serigne Diop qui avait été surnommé honteusement Sadakhta à l’époque.

Voilà qu’entre en scène Sadakhta

C’est à l’âge de 25 ans que Sadakhta avait été élu député à l’Assemblée nationale grâce à Me Abdoulaye Wade qui l’avait placé 5ème sur la liste nationale du Parti démocratique sénégalais (PDS). Serigne Diop dit Sadakhta n’avait cru bon que de trahir Me Abdoulaye Wade. Tout le monde savait que tout ce que faisait le régime du PS, c’était d’anéantir les forces du PDS. Et c’était feu Jean Collin à l’époque puissant numéro 2 du régime socialiste qui s’était chargé lui-même de déstabiliser le PDS.

Jean Collin allait réussir à acheter Sadakhta. Celui-ci, dans une entreprise des plus grotesques, avait cherché à créer la confusion au sein du PDS au point de se montrer légitime pour chasser Me Abdoulaye Wade de son propre parti pour devenir le secrétaire général national. Que ce fut ridicule de la part de Sadakhata ! Jamais, il n’obtiendra ce qu’il voulait même si après que la justice l’eût empêché, il avait créé finalement un parti famélique nommé Parti démocratique du Sénégal (PDS)/Rénovation.

Comme c’est ridicule ! Ce qui était le siège de ce parti à la Médina allait être fermé quelques mois plus tard et les lieux transformés en un Tangana. Comme pour dire ce qu’il y avait de grotesque dans cette affaire. Serigne Diop sous les socialistes se verra récompenser éphémèrement du poste de ministre de la Communication. Malgré tout, pas du tout rancunier, Me Abdoulaye Wade parvenu au pouvoir, allait le nommer Garde des Sceaux, ministre de la Justice, avant de le porter Médiateur de la République.

Aujourd’hui à la retraite, Serigne Diop tout comme Kader Boye éprouve de la haine à l’endroit de Macky Sall qui ne les a pas servis des os à ronger tout au long de son magistère. Ils traitent Macky Sall d’être un anti démocrate, parce que Ousmane Sonko est mis en prison.

Où se trouvaient-ils, lorsque ce dernier lançait un appel aux jeunes pour aller déloger Macky Sall du Palais et lui faire subir le même sort que Samuel Doe, ancien président du Libéria, déshabillé et traîné dans les rues de Monrovia avant d’être démembré à la machette. Où se trouvaient-ils par rapport à tous ces appels d’Ousmane Sonko à la violence, à la rébellion contre les forces de l’ordre ainsi qu’aux institutions de la République, notamment la justice. Où étaient-ils quand un cocktail Molotov tuait deux filles de 7 et 21 ans dans un bus tata ?

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn