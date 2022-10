L’invention de Ismaila Madior Fall pour liquider Mimi Touré

« Tentative de liquidation de Mimi Touré : Ismaila Madior Fall invente la Démission d’un député pour insubordination.

Ismaïla Madior Fall vient de théoriser la démission non formelle de Mimi Touré à partir de son discours, son comportement, son attitude et son vote contre BBY.

(Jury du Dimanche sur IRADIO).

Concrètement, Ismaila Madior Fall nous annonce, sans ambages, qu’il va demander au Conseil Constitutionnel d’acter la démission de Mimi Touré de l’Apr et de procéder à son remplacement par sa suppléante.

Ismaila Madior s’apprête déjà à tordre le bras à l‘art 61 de la Constitution qui dispose que :

« Tout député qui DÉMISSIONNE de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat ».

La Démission est un acte formel qui ne se présume pas à partir d’une interprétation subjective de Macky Sall du comportement ou du degré de soumission à ses volontés de Mimi Touré qui est Deputé du peuple et non élue du Président.

Ismaila Madior Fall et Macky Sall violent dangereusement l’article 64 de la Constitution qui protège le vote et le comportement du député contre toute ingérence ou menace. En effet, il interdit formellement le « mandat impératif »; autrement dit, le député vote en fonction de sa conscience et non des injonctions de son parti.

Ce que théorise Ismaila Madior Fall, c’est la possibilité de DÉMETTRE un député de son mandat pour insubordination aux injonctions du Président ou de son Parti: le mandat impératif dans toute la splendeur de son illégalité.

Ismaila Madior Fall est déjà à l’offensive manifestement et ne manifeste aucune honte ou retenue pour exécuter le sale boulot pour lequel Macky l’a nommé :

Liquidation de Mimi et Sonko et 3ème mandat.

Erratum:

Moustapha Diakhaté n’était plus député lors de son exclusion de l’Apr.

Amadou Ba