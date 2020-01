L’IPAO et L’AJS préparent la 64e session de la CSW prévue à New York

L’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO), en partenariat avec l’Association des Femmes Juristes du Sénégal (AJS), organise un atelier de renforcement de capacités en direction d’Organisations de la Société Civile (OSC) de défense des droits des femmes du Mali, Niger, Sénégal et de la Côte d’Ivoire du lundi 27 au mercredi 29 janvier 2020 à Dakar. Dans chaque pays, quatre (4) OSC ont été identifiées pour participer à cet atelier. Chaque OSC sera représentée par une participante, soit un total de 16 participantes.

Dès le mercredi 29 janvier, 16 journalistes venant de la Côte d’Ivoire, du Mali, Niger et Sénégal, soit quatre (4) par pays, démarreront un atelier de trois jours par un échange avec les représentants des OSC.

Ces ateliers sont organisés dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Femmes, Occupez les Médias » (FOM) au Mali, au Sénégal, au Niger et en Côte d’Ivoire avec l’appui financier du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. L’objectif global de ce projet est d’« appuyer les professionnels des médias, ainsi que les organisations de défense des droits des femmes, à promouvoir la participation politique des femmes et à prévenir les violences qui leur sont faites ».

Pourquoi ces 2 ateliers ?

A l’instar de la communauté internationale, les pays ouest-africains célèbrent, cette année, le 25e anniversaire de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (1995). Ceci, cinq ans après l’adoption de l’Objectif de développement durable 5 qui vise « l’égalité des sexes » à l’horizon 2030.

A l’occasion de cette célébration, l’organe habilité par les Nations Unies, à savoir la Commission on the Status of Women (CSW), évaluera les progrès réalisés, les obstacles et les échecs en matière de promotion de l’’égalité de genre par les 189 Etats membres, à travers la présentation de rapports pays. Le Sénégal, le Niger, la Côte d’Ivoire et le Mali ne seront pas en reste. La 64e session de la CSW appelée Beijing +25 est prévue à New York, du 9 au 20 mars 2020.

Objectifs des ateliers

Entre autres, les objectifs de ces ateliers consécutifs sont les suivants :

Pour les OSC :

Sensibiliser les représentants de ces OSC sur les insuffisances politico-institutionnelles relatives à la communication des femmes et l’accès à l’information des/sur les femmes dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Action de Beijing, en renforçant leurs connaissances sur les enjeux 12 domaines critiques relatifs aux droits des femmes, et évoqués dans le Programme d’action de Beijing ;

Analyser les rapports des Etats et ceux de la société civile afin de déterminer les gaps communs aux 4 pays (les droits à la communication des femmes, et l’accès à l’information des/sur les femmes), et déterminer une stratégie de communication sur ces insuffisances.

Pour les journalistes :

Contribuer à une mobilisation de l’opinion sur ces questions à l’occasion de la 64e session de la Commission de la condition de la femme (Commission on the Status of Women);

Amener les journalistes à identifier des sujets pertinents sur les enjeux spécifiques du Programme d’action de Beijing et les éléments de contenu des rapports nationaux pour réaliser des dossiers en perspective de la 64e session de la CSW.

Dakar, le 24 janvier 2020

Birame Faye

Coordonnateur Régional à l’IPAO

Email : bfaye@panos-ao.org