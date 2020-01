Serigne Babacar Sy Mansour prie pour le président du…

Serigne Babacar Sy Mansour (Khalife des Tidjanes) au Président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo : « Vous êtes une fierté et pour le Sénégal et pour l’ Afrique… »

Le Khalife Général des Tidjanes Serigne Babacar Sy Mansour séjourne à Banjul (Gambie) au moment où le Parlement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) y tient une réunion de haut niveau poursuivi d’une session extraordinaire. Le Président de l’institution communautaire, informé de la présence du gardien du temple de Seydi El Hadji Malick Sy (RTA) au pays d’Adama Barrow, a, ainsi, jugé bon de lui rendre une visite de courtoisie. Accompagné d’une forte délégation du bureau du Parlement, il a été l’hôte de Serigne Babacar Sy Mansour. Le guide religieux des Tidjanes, après s’être réjoui de ce déplacement du Président Cissé, n’a pas tardé de saluer son courage, sa détermination et sa ferme volonté à faire avancer les choses dans le sens du progrès : « Je me réjouis de cette visite que vous venez de me rendre ici, en terre gambienne. Cela témoigne des relations historiques et empreintes de cordialité qu’entretiennent nos deux familles. Vous êtes à la tête de ce Parlement mais, vous n’avez pas déçu. Vous allez le quitter, de toute évidence, avec le sentiment du devoir accompli et bien accompli. Durant quatre ans, vous avez fait montre du vrai génie. Vos actions, somme toute, dignes de gloire sont connues de tous .Vous êtes un illustre fils du Sénégal mais une fierté pour les sénégalais et pour l’ Afrique. L’on continuera de prier pour vous, pour le Sénégal et pour le continent africain »