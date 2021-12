Liste des Lions : des bizarreries notées dans les choix d’Aliou Cissé

Le sélectionneur national a publié la liste des joueurs devant défendre les couleurs du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations prévue en début janvier au Cameroun. Dans les choix de coach Aliou Cissé, on constate qu’il s’est inscrit dans une continuité sportive.

Mais le sportif aurait pu se poser des questions sur certains choix. Comment on peut laisser un Moutarou Baldé auteur d’une bonne saison passée et qui confirme cette année du côté de Tengueth FC sur la liste des réservistes et maintenir un Ibrahima Mbaye qui n’a réalisé que quelques minutes du côté de son club italien sur la liste officielle ?

Un choix qui ne respecte nullement les critères de compétition et de régularité dans le football.

En plus, des joueurs comme Ismaila Sarr qui revient d’une grave blessure l’ayant écarté pendant plusieurs semaines et Kalidou Koulibaly à court de compétition de même que Bouna Sarr du côté de la Bavière dont le temps de jeu est minime. A côté de ceux-là, on peut aussi mettre le parisien Abdou Diallo qui n’est plus quasiment dans les plans du coach Mauricio Pochetino.

En tout état de cause, le sélectionneur national qui est dans un éternel recommencement, a intérêt à faire bonne figure au rendez-vous des grandes nations africaines. Le Sénégal entier n’est pas favorable à un énième revers.

Un sélectionneur national averti en vaut plusieurs ?

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn