Saccage des bus DDD à Diourbel : Le verdict est tombé

À Diourbel, le procès des 7 personnes qui avaient été arrêtées lors de la grève des transporteurs a eu lieu au Tribunal de grande instance de ladite localité.

Parmi les accusés qui ont fait face au Juge, rapporte Rewmi Quotidien, B. T. Sow a été déclaré coupable de rébellion. Il a pris un mois d’emprisonnement ferme. A. Fall Ndiaye, A. Sylla, G. Faye et I. Ndiaye accusés de participation à un rassemblement illicite et entrave à la liberté de travail, ont été condamnés à six mois d’emprisonnement dont un mois ferme. Ils devront aussi verser à Dakar Dem Dik 3 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts.

Quant aux autres prévenus, les sieurs N. Bèye et I. N. Ndiaye, ils ont été relaxés de tous les chefs d’accusation.