Le mouvement Kaolack va mal se présentera aux prochaines élections locales prévue en Mars 2021 . L’annonce a été faite par le coordonnateur du mouvement Abdou salam Dieng dit Farakhane.

Selon lui, Kaolack a besoin de jeunes dynamiques et rigoureux car la région souffre de tous les problèmes. Insalubrité , manque d’emploi , non assistance des familles diminues sont autant de maux qui gangrènent le Saloum. La mairie qui a un budget suffisant pour régler les problèmes est aphone.

Le futur candidat à la mairie de Kaolack a constaté qu’il devait être à côté de la population Kaolackoise. Farakhane rassure : « élu maire ou pas nous défendrons toujours les intérêts de la capitale du Saloum avec tous ses potentialités peine toujours à émerger ».

Une fois élu, Abdou Salam Dieng s’engage à : « régler le problème de l’insalubrité et l’inondation qui sont les véritables problèmes majeurs de Kaolack. Mettre en place d’un budget pour les familles diminués car ils n’ont pas accès. Redonner le pouvoir d’achat en baissant les taxes et impôts ».

Pour la célébration du Gamou, Farakhane demande aux talibes de respecter les gestes barrières. Il lance aussi un appel au maire Mariama Sarr et à son équipe de tout mettre en place pour que l’évènement déroule bien.