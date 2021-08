Locales 2022 : Dr Babacar Diop candidat à la mairie de Thiès

La date des prochaines élections locales est fixée est au 23 janvier 2022. Sur le plateau du Jury du Dimanche, le Dr Babacar Diop du parti FDS/Guelwaars a déclaré sa candidature pour la Mairie de Thiès. « Je suis candidat à la mairie de Thiès. D’ailleurs, j’ai engagé de larges concertations et de profondes consultations auprès des populations de Thiès. Après des échanges et de longues méditations, j’ai décidé de me présenter. Je pense qu’aujourd’hui Thiès a besoin de renouveler les visages de sa classe politique. Thiès m’a tout donné et oui le matin en faisant mes ablutions je pense à la mairie de Thiès », a-t-il avoué sur la Iradio et Itv.

Cependant, la tâche ne sera pas facile pour le Dr Babacar Diop dans la mesure où il devra faire face à des ténors comme Talla Sylla, Idrissa Seck, Abdou Mbow, entre autres, qui vont certainement soutenir le candidat de la mouvance présidentielle. « Thiès est une très grande ville, la plus africaine de notre pays parce que c’est un don du rail. Cette ville a produit de grands leaders, Ibrahima Sarr, Ousmane Ngom, Boubacar Sall. Cependant pour revenir à la question, nous avons une grande chance parce que Thiès aspire à un changement, à un renouveau. Nous pensons que les jeunes qui sont nés après 2000 ne connaissent pas les chantiers de Thiès, ne connaissent pas Idrissa Seck. Ils connaissent la jeune génération engagée en politique », a soutenu le leader de Fds/Guelwaars selon qui, il a un engagement de plus de 20 années sans rupture. Depuis le collège, il défend les Thiéssois.