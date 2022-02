Locales 2022 : Les femmes de BBY annalysent les résultats de leur coalition

La Coordination Nationale des femmes de BBY s’est réunie ce samedi 19 Février 2022 sous la Présidence de Mme Ndeye Mareme BADIANE Présidente Nationale des femmes de BBY.

La Coordination a analysé les points inscrits à l’ordre du jour : les élections municipales et départementales du 23 Janvier 2022 et les perspectives pour les législatives du 31 Juillet 2022. L’annee 2022, c’est l’année du renouvellement des instances locales et des élections législatives.

Examinant les élections locales, la Coordination s’est félicitée de la participation massive du peuple au scrutin qui s’est déroulé dans le calme sur l’ensemble du territoire national. A la lumière des résultats, la coalition BBY confirme sa suprématie en gagnant quatre cent trente-huit (438) communes sur cinq cent soixante (560) et trente-huit (38) départements sur quarante-six (46). Après analyse, au plan national, la coalition Bennoo Bokk Yakaar remporte la majorité des communes et des départements et serait encore très loin devant l’opposition.

S’il s’était agi d’une élection présidentielle, le Président Macky SALL serait largement élu dès le 1er tour. La Coordination nationale des femmes de BBY félicite chaleureusement les femmes benno qui n’ont ménagé aucun effort pour le triomphe de toutes les listes Benno Bok Yaakaar.

Dans la perspective des élections législatives, la Coordination nationale des femmes de BBY exhorte les femmes de Benno et de la Grande majorité élargie à se remobiliser pour assurer comme à l’accoutumée une victoire éclatante au Président de la coalition BBY, son Excellence le Président Macky SALL.

La campagne de qualification pour la CAN 1965 est la première à laquelle ils ont participé. Presque soixante ans d’attente, une progression constante de nos valeureux footballeurs, nous a valu le glorieux titre de champions d’Afrique. La Coordination nationale des femmes de BBY réitère leurs encouragements et félicitations aux Lions du Sénégal qui ont rendu fiers tout un peuple. Le sport est un facteur de cohésion nationale.

Les acteurs politiques, au premier rang desquels, le Président, Macky SALL, se sont retrouvés autour de l’essentiel au grand bonheur de toute la nation sénégalaise. Les femmes de Benno et de la Grande Majorité élargie félicitent son Excellence le Président Macky Sall pour la réalisation du stade du Sénégal de Diamniadio, un véritable bijou, une infrastructure qui répond parfaitement aux normes internationales.

Les femmes de Benno invitent à une mobilisation exceptionnelle des femmes, des jeunes et de toutes les différentes couches de la population, sans considération politique, pour rendre hommage à son Excellence le chef de l’Etat, le Président Macky Sall et accueillir nos illustres invités.

Les femmes de Bennoo Bokk Yaakaar et de la Grande Majorité élargie renouvellent leur engagement auprès de son Excellence Macky SALL, Président de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

Pour la Coordination Nationale des Femmes de Bennoo Bokk Yaakaar

Madame Ndèye Marième BADIANE

Présidente Nationale