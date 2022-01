Locales 2022 : Mamadou Elimane Kane et Abdoul Guissé pour gagner à Thilogne

MAMADOU ELIMANE KANE ET ABDOUL GUISSÉ LE DUO GAGNANT AU PRINTEMPS THILOGNOIS .

L’histoire socio- politique de la ville de Thilogne est parsemée d’épisodes . Après sept ans de magistère du candidat de l’APR Youssoupha Dia ,la commune est toujours minée par une querelle de tendance du parti au pouvoir

L’adjoint au maire Amadou alassane sow plus connu sous le nom de Zoro a décidé de rompre avec l’Apr pour briguer le poste de maire avec la iste du président Bougane Gueye Dany au moment où l’ambassadeur itinérant Almamy Bocoum a choisi de se présenter sur une liste parallèle nommée Nafoore .

Quant à Yewwi askan wi , elle a déjà confirmé l’investiture du jeune leader Abdoulaye bocar Lom comme candidat de la coalition .

La bataille électorale fait déjà rage dans la cité Thilognoise dite » Salndou Fouta »

ou carrefour pour l’occupation des 46 sièges du conseil municipal .

Avec le duo gagnant formé par l’opérateur économique Mamadou elimane kane et le sénateur Abdoul Guissé sous la bannière du mouvement citoyen UBBI BUNT BI , un vent de nouveauté risque de souffler dans cette commune pilier central du Fouta.

En prélude à la tenue des élections municipales du 23 janvier 2022, six candidats dont l’opposition radicale Yewwi askan wi et cinq autres listes parallèles lorgnent le trône du maire sortant qui doit raccrocher l’écharpe après sept ans d’immobilisme.

Élu maire pour la première fois en 2014 juste après les soubresauts des cinq ans de délégation spéciale ,sa gestion est critiquée avec véhémence par le conseil qui l’a porté à la tête de la mairie.

En décembre 2016,un collectif de 25 conseillers avec à leur tête l’ancien secrétaire municipal Nouroudine Ly avait refusé de voter le budget de l’année 2017 estimant que l’équipe dirigeante n’a pas été capable de les présenter le bilan administratif et financier des années écoulées.

Après un long atermoiement, le président de l’APR Macky Sall siffle la fin de la récréation en sommant les dissidents de voter le budget. C’est donc le 23 mars 2017 que le budget a été finalement voté.

Au moment du bilan de nombreux manquements et dysfonctionnements ont été constaté.On perçoit mieux à sa juste mesure le sens de l’indignation des conseillers de Sidy boun Oumar Kane. Ces derniers n’avaient pas du tout apprécié le fait que le bilan financier soit tronqué d’amalgames et de contrevérités.

Ni devant le conseil municipal ni devant les autorités administratives ,l’équipe dirigeante n’a osé révélé la vérité sur les comptes administratifs et financiers de 2014 à 2016.

Le bilan présenté a été sommaire,évasif et totalement muet sur les recettes, sur la nature et motifs des dépenses notamment sur les fonds de dotation alloués chaque année par l’Etat.

Les dépenses effectuées nous interpellent fortement du fait de leurs futilités et de leurs extravagances défiant toute logique

A Thilogne les candidats au conseil municipal de chaque liste sont déjà sur le pied de guerre pour maximaliser leurs soutiens dans la localité mais aussi au sein de leurs coalitions.

Abdoulaye bocar Lom ,un jeune enseignant et entrepreneur évoluant en France actif dans les mouvements associatifs a pris l’initiative avec d’autres jeunes de la diaspora et d’autres ressortissants de la ville, de se projeter sur une politique de développement axée par des innovations sur la gestion municipale.

Ils ont créé un mouvement allié à la coalition Yewwi askan wi avec le vocable Yonti que l’on peut traduire par » il est tant » en Poular .

La coalition wallu Sénégal est représentée par le président du mouvement Yellitaare Thilogne Mody samba wagne qui s’engage lui aussi à briguer la mairie aux locales de Janvier 2022. Investi par la jeunesse de sa localité, il compte participer au changement et au développement de sa commune.

Quand à la liste de la République des valeurs, elle est représentée par le jeune Pape Pierre Diop dissident de Pastef après un duel avec le candidat du mouvement Yonti, il s’est finalement rangé du côté du parti de Thierno Alassane Sall où il est porté tête de liste.

Enfin le mouvement citoyen Bunti- bi représenté par le duo gagnant:

Le sénateur Abdoul Guissé

Il est ce haut responsable de And-jef/PADS ,secrétaire général de la fédération de Matam élu plusieurs fois président du conseil départemental de la région de Matam, il rejoint le camp de Mamadou Diop Decroix après la crise du parti..

Élu sénateur en 2007, il fait son entrée dans le bureau de l’institution en 2011 où il occupa le poste de quatrième vice-président.

En 2009 il est porté à la tête de la mairie de Thilogne par un vaste mouvement populaire, mais il sera remplacé deux mois après par une délégation spéciale suite à un recours en annulation du candidat Sidy boun Oumar Kane.

Combattant infatigable foncièrement républicain, blanchi sous le harnais d’une lutte démocratique il décide de s’allier avec le candidat Mamadou Elimane kane pour apporter le changement politique et le développement économique de la commune.

L’opérateur économique

Mamadou Elimane kane alias Mek le leader de la jeunesse et de l’espoir tête de liste du mouvement union citoyenne bounti -bi a longtemps œuvré dans les actions sociales pour le développement de Thilogne en particulier et du Fouta en général.

Depuis 2017 il est pressenti comme étant le candidat qui devait siéger à l’hémicycle grâce à la mobilisation et à la détermination de la jeunesse qui est derrière lui.

Ni pouvoir ni buzz juste être utile à Thilogne

C’est le slogan du nouveau programme qu’il propose pour la gestion municipale .

Aux élections municipales de 2014 malgré l’accaparement de l’électorat par un vaste réseau d’achats de conscience opéré par Farba Ngom il a eu la prouesse de réunir à lui seul 38% des suffrages et est arrivé deuxième après la coalition Doggol .

Le pacte de confiance et d’engagement scellé avec la jeunesse et avec tous les mouvements associatifs de femmes et de vieux lui classerait déjà favori d’autant plus qu’il est déjà béni par l’expérience politique du sénateur Abdoul Guissé.

Le maire sortant Youssoupha Dia risque des surprises car les doyens politiques de l,APR frustrés ont décidé de reporter leurs voix sur des listes parallèles.

S’y ajoutent le départ de l’adjoint au maire Amadou Alassane s5ow dit Zoro qui constitue une saignée dans les rangs de la coordination et le nouveau mode de scrutin, le suffrage universel direct qui ne donne plus la possibilité aux leaders de mener des deals secrets pour négocier le fauteuil municipal.

