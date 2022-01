Ousmane Faye tire sur Mary Teuw Niane : « C’est un jaloux »

Mais qu’est ce qui prend Mary Teuw Niane pour pour qu’il s’en prenne aussi violemment au Ministre Maire de Saint Louis ? Dans une sortie publiée dans la presse, l’ancien recteur de l’Ugb s’est laissé allé dans des diffamations qui indisposent la classe politique et les Sénégalais, allant jusqu’à taxer Mansour Faye de voleur.

Mais pour le leader de Manko Wattu Sénégal (MWS), »c’est de la pure jalousie et une campagne de désinformations qui vise à mettre en mal son adversaire avec les électeurs. C’est peine perdue, car le 23 janvier, les Saint-louisiens vont lui montrer qu’ils n’ont rien à voir avec des quidams comme Mary Teuw Niane dont tout le monde constate des accointances avec des leaders de Yewwi Askan Wi (Yaw) », fait noter Ousmane Faye

S’il y a quelqu’un qui indispose la quiétude des sénégalais, avec des propos désobligeants et inopportuns, c’est bien Mary Teuw Niane. Mais pour Ousmane Faye, « voila quelqu’un qui a bien profité du régime du président Macky Sall sans apport, sans base politique réelle et avec tous les privilèges. Voilà des années qu’il goûte aux délices d’un pouvoir qu’il décide de combattre aujourd’hui, parce qu’il n’a pas été reconduit dans le gouvernement. Cela signifie trahison et manque de reconnaissance et de loyauté. Il est aigri, et il va se rendre compte qu’il ne pèse rien dans ce pays, et le 23 janvier prochain, les électeurs de Saint Louis vont le départager d’avec Mansour Faye qui sera réélu dés les premières heures ».

Poursuivant, Ousmane Faye recadre Mary Teuw Niane. »Il est facile d’utiliser des armes non conventionnelles pour venir à bout de son adversaire politique, mais venant de Mary Teuw pour atteindre son ancien collègue ministre, ce n’est pas de l’éthique. On se demande même comment il vivait avec ses autres collègues en conseil des ministres, tellement il fait preuve de méchanceté et de rébellion ».

Le leader de MWS de fourvoyer l’ancien recteur qu’il traite de jaloux, de lâche et d’intellectuel malhonnête qui n’a plus sa place dans le cercle politique.

Et d’inviter l’Apr à prendre toutes ses responsabilités pour que dans l’avenir, de tels monsieurs ne puissent avoir place dans le cercle proche du président. » C’est des traîtres qui peuvent tourner le dos à tout moment, même avec des secrets d’état. Le parti doit l’exclure de toutes des instances et le surveiller comme du lait sur le feu », prône Ousmane Faye.