L’OFNAC se noie dans un lac de contrevérités !

A peine ai-je décidé de sécher ma plume que j’ai vu le quotidien ‘’libération’’, dans sa campagne de diabolisation contre la famille de l’ex-président, relayer un soi-disant rapport de l’OFNAC. A vrai dire rien qu’à voir les membres qui composent cette institution, on sent nettement qu’ils sont tous payés pour être au service de leur chef de gang. Normal puisqu’ils sont tous nommés par décret. En outre, l’éviction de Nafi Ngom Keita suite à sa volonté de fouiner les transactions effectuées par la société PETROTIM ; société créée et gérée par monsieur Aliou SALL, a fini d’ôter toute crédibilité à cette institution.

Nul besoin de revenir sur ce fœtus mensonger qu’a fini d’accoucher mademoiselle Seynabou Ndiaye Diakhaté. Il parait important d’éclaircir la lanterne des Sénégalais qui veulent y voir plus clair vu que cette vieille mégère a opté d’insulter l’intelligence des Sénégalais plus particulièrement des militants du PDS.

1/ L’Ofnac dit ainsi « avoir clairement établi que dans la procédure d’attribution des blocs, les contrats signés entre l’Etat du Sénégal, Pétrosen et Petrotim ont été antidatés car étant établis au mois de mars et datés du 17 janvier 2012. De tels faits sont imputables principalement à l’ancien ministre de l’Energie en l’occurrence M. Karim WADE et de M. Ibrahima MBODJ, ancien directeur de Pétrosen ».

Seynabou Ndiaye Diakhaté fait fi d’ignorer que même si ces contrats furent signés sous le règne du Président Wade, ils ne pouvaient en aucun cas entrer en vigueur dans la mesure où il fallait nécessairement et absolument un décret d’approbation que Macky Sall a finalement paraphé le 19 juin 2012 (2012-596 et 2012-577). Ni donc Karim Wade, ni Ibrahima Mbodj n’eurent la capacité de signer un décret d’approbation qui est du ressort exclusif du président de la république.

Mieux le président Macky Sall avant de signer ce décret d’approbation avait lâché l’IGE pour y voir plus clair sûrement pour attraper la main dans le sac le fils de l’ancien président. Résultat, les inspecteurs dans leur conclusion finale pour tirer les choses au clair lui ont exigé de ne pas ratifier ce décret d’approbation qui est, dans les faits, la clef qui a permis à Frank Timis et Aliou Sall de faire main basse sur 90 % des deux blocs de Saint -Louis et Cayar Offshore.

Retour sur les péripéties de cette transaction. Aliou Sall avait créé, le 19 janvier 2012, une société anonyme unipersonnelle aux Îles Cayman dénommée Pétrotim- limited avec un capital de 25 000 000 FCFA. Leur supercherie a été mise à nue puisque Petrotim-asia a été créée, le 06 mars 2012, soit 3 mois après la naissance de sa fille Petrotim-Limited appartenant à Aliou Sall. Mais comme un crime n’est jamais parfait, la société du frère du Président supposée être une filiale de la société Pétrotim-Asia est plus âgée que la société qui selon leurs dires l’a engendrée. Pour finir, Aliou Sall et Timis ont cédé les 60% à Kosmos Energy tout en retenant avec eux les 30% qui, dans un passé récent, ont amené la BBC à y voir plus clair.

Nous voyons clairement que le principal responsable et commanditaire n’est personne d’autre que Macky Sall himself qui a daigné signer un décret d’approbation nonobstant les recommandations de l’IGE. Vouloir entacher le fils du président Wade dans ce crime contre l’humanité relève d’une sordide machination qui est d’avance vouée à l’échec.

Eternel Wadiste

Moïse Rampino

NDLR…Certains passage de ce texte ont été retirés par le modérateur de la rédaction