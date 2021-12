L’OFNAC va lancer la quinzaine de la lutte contre la corruption

La quinzaine de la lutte contre la corruption va démarrer ce 09 décembre à Rufisque. Le thème choisie est « votre droit, votre rôle : dites non à la corruption ». Une initiative de l’OFNAC, l’office national de lutte contre la fraude et la corruption.

Dans un communiqué, cette structure rappelle que le Sénégal, « conscient des effets négatifs de la corruption sur la croissance économique, la distribution des richesses, la justice et la cohésion sociale et dans l’optique de protection des droits économiques, sociaux et culturels, a entrepris des actions qui tendent à l’éradication de ce phénomène mondial auquel aucun pays ne peut prétendre s’affranchir totalement. »

Selon l’office, « le passage d’une journée internationale de lutte contre la corruption à une quinzaine nationale en est une illustration parfaite ». En outre le thème choisi pour l’Edition 2021 s’explique, selon les nations-unies par « le fait que la corruption touche tous les domaines de la société. D’après les organisateurs, « la célébration de cette journée est une opportunité pour mettre la nationale de lutte contre la corruption ‘SNLCC) 20202-2024 au cœur de cette 5eme Edition de la quinzaine nationale ».

L’objectif de cette 5ém Edition de la quinzaine nationale « consiste à travers un maillage territorial, à organiser divers activités de sensibilisation et de communication autour de la présente journée internationale ainsi que des actions de vulgarisation sur les grands principes de la SNLCC 2020-2024. »

Cette année la quinzaine se déroulera sous un format hybride, combinant le présentiel et le virtuel. Elle sera, aussi marquée par diverses activités multiformes qui vont prendre en compte la stratégie du faire avec, avec des volontaires de l’OFNAC, ainsi que de potentiels relais et personnes –ressources qui œuvres dans la lutte contre la corruption.

Selon les organisateurs, « ce sera également un moment de grande communication dans les médias et les réseaux sociaux dédiés. »

Avec APS