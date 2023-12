Loi sur l’immigration en France : L’analyse de Sidy Braham Dieng

L’adoption de la loi immigration par l’Assemblée nationale française suscite l’indignation de ceux qui militent en faveur du raffermissement des liens multiséculaires entre l’hexagone et l’Afrique subsaharienne. La vie politique française, pourtant dominée par le fameux clivage (Gauche /Droite), ne résiste pas au poids sociologique et électoral du rassemblement national (RN) qui impose sa vision manichéenne du monde aux politiques incapables de repenser la société débordée par le multiculturalisme d’ascendance religieuse.

L’ Afrique subsaharienne francophone, aussi bien marquée par les soubresauts géopolitiques , les dérives de gouvernance et le changement climatique, questionne, avec l’émergence d’une jeunesse urbaine déchaînée et souverainiste , la coopération économique asymétrique entre la France et ses anciennes colonies. Et l’apparition de despotismes inféodés à la superpuissance de la Russie ,qui est en train de refonder sa diplomatie et sa coopération internationale à l’aune d’un multilatéralisme moins paternaliste et moins condescendant, plombe la dynamique de la coopération franco-africaine.

Le Sénégal, en dépit d’un échéancier électoral problématique peut-il rester impuissant face à la loi immigration française, qui pourrait , de façon restrictive, limiter l’accès de ses étudiants à la formation académique internationale. Dans la foulée de la loi immigration, l’exceptionnalisme démocratique du Sénégal, dans un contexte africain anxiogène, commande de réorienter notre diplomatie vers un bilatéralisme institutionnalisé avec la France sous l’emprise de l’extrême droite identitaire.

Une démocratie inapte à redéfinir les axes de la coopération avec les partenaires bilatéraux n’est pas à même de répondre aux défis et aux enjeux de la modernité liés à la formation universitaire de sa jeunesse. De ce point de vue, les acteurs de notre vie politique déroutés par le manque de compromis programmatique transpartisan sont dans l’obligation de soutenir les efforts diplomatiques visant à renforcer la coopération académique entre la France et le Sénégal.

Lorsqu’il s’agit de diplomatie la doxa populiste de « France dégage » perd sa notoriété populaire et souverainiste face à l’exemplarité d’une coopération académique, qui a formé les élites sénégalaise de Senghor à Cheikh Anta Diop.

Sidy Braham Dieng

Fondateur mouvement Sénégal d’en bas