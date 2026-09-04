LONASE : l’Intersyndicale alerte sur la gestion du Centre médical du travail

L’Intersyndicale SATRAL/SNECCS-CNTS de la LONASE monte au créneau sur la situation du Centre médical du travail. Dans un communiqué daté du 4 septembre 2026, elle fait état de dysfonctionnements présumés dans la prise en charge médicale des agents et se félicite des premières mesures prises par la Direction générale.

La situation au Centre médical du travail de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) suscite des inquiétudes au sein de l’Intersyndicale SATRAL/SNECCS-CNTS. Dans un communiqué publié le 4 septembre 2026, le collège des délégués syndicaux revient sur les irrégularités évoquées récemment par la Direction générale de la LONASE et apporte sa propre lecture de la situation.

Selon l’Intersyndicale, ses responsables syndicaux auraient été interpellés à plusieurs reprises par des agents de l’entreprise au sujet de la qualité des prestations médicales au niveau du Centre médical du travail. Des interrogations auraient également été soulevées concernant la compétence de certains responsables affectés à cette structure.

Le communiqué affirme notamment qu’après vérifications, le directeur du Centre médical, recruté en qualité de médecin, ne serait pas inscrit au tableau de l’Ordre des médecins. L’Intersyndicale met également en cause le responsable du service des soins curatifs, présenté comme ayant été recruté en qualité d’infirmier d’État, mais qui, selon elle, n’aurait pas achevé ses études.

Autre grief soulevé par les représentants syndicaux : le recours à Google pour prescrire des ordonnances lors de consultations. Une pratique que l’Intersyndicale juge suffisamment préoccupante pour alerter la Direction générale sur les risques liés à la prise en charge médicale des travailleurs.

La situation aurait connu un nouvel épisode le 2 septembre 2026, lorsqu’une épouse d’un agent aurait dû être évacuée « de justesse » vers la Clinique de l’Amitié, à la suite de complications que l’Intersyndicale attribue à une prise en charge inadaptée. Cet épisode aurait conduit les représentants du personnel à saisir immédiatement le directeur général de la LONASE.

Face à cette alerte, l’Intersyndicale indique avoir appris avec satisfaction que le directeur général avait pris des mesures conservatoires. Celles-ci consistent notamment à suspendre immédiatement les prestations des deux agents concernés et à orienter le personnel de la LONASE vers des structures médicales partenaires pour leurs consultations, dans l’attente d’un règlement définitif de la situation.

L’Intersyndicale SATRAL/SNECCS-CNTS dit ainsi encourager la Direction générale dans sa volonté de remettre de l’ordre au Centre médical du travail. Elle estime que cette démarche devrait permettre d’améliorer la prise en charge sanitaire des agents de la LONASE et de leurs ayants droit.