L’ONFP et la GIZ signent une convention de partenariat

Mamadou Mounirou Ly Directeur Général de l’Office national de Formation professionnelle (ONFP) et Mme Asma Hadj Mabrouk Cheffe de mission du projet Emploi Sel de Invest for Jobs de la Coopération allemande (GIZ) ont procédé le vendredi 10 mars 2023 à la signature de la convention de partenariat en vue de la formation de 800 employés dans la filière sel entre autres. Premier producteur de sel en Afrique de l’Ouest, le Sénégal produit plus de 550 000 tonnes de sel par an dont plus de 40% par plus de 15 000 producteurs artisanaux. La sécheresse et le recul de la mangrove ont amené une grande partie de la population du sine Saloum à se lancer désormais dans la récolte du sel appelé l’or blanc du Sine-Saloum qui est devenu au fil des années une activité lucrative.

Se félicitant de l’accompagnement de l’ONFP, Mme Asma Hadj Mabrouk a présenté le Projet Emploi Sel, mis en œuvre par GFA Consulting Group, qui vise à créer de l’emploi, améliorer l’écosystème des affaires des acteurs de la filière sel, et renforcer la compétitivité des PME et coopératives. La Cheffe de mission du projet Emploi Sel a aussi insisté sur la qualité de la matière première qui, selon elle, est un problème majeur pointé par les producteurs eux-mêmes, les industries agroalimentaires du pays, et les acheteurs de la sous-région. C’est ainsi que pour Mme Hadj Mabrouk « L’objectif du partenariat entre l’ONFP et le projet Emploi Sel est d’améliorer les techniques de production de sel en vue d’avoir une qualité de sel qui répond aux cahiers de charges des différents acheteurs et dont le label pourrait être certifié ».

Dans ce cadre, l’ONFP, la référence de la formation professionnelle va cibler 800 acteurs de la filière dont la formation des formateurs déjà menée par le projet Emploi Sel auprès des coopératives de producteurs de Kaolack, Fatick et Kaffrine. A ce titre, l’ONFP est chargé aussi d’adapter le manuel de formation des formateurs sur les techniques de production de sel de qualité par des marais salants, l’édition du manuel de l’apprenant du sel ainsi que l’élaboration et la validation de référentiels sur les métiers du sel en vue de la professionnalisation des acteurs ».

Pour sa part, M. Mamadou Mounirou LY a salué le choix de l’institution qu’il dirige qui, rappelons-le, s’est déjà illustré en 2016 à travers son antenne régionale de Kaolack dans l’élaboration du projet formation-insertion sur la filière sel au profit du centre de formation professionnelle de Fatick avant de souligner la pertinence du programme de formation dans une filière porteuse. Le Directeur Général de l’Office national de Formation professionnelle (ONFP) a invité à la mise en œuvre des activités sous le sceau du fast track conformément aux directives du Chef de l’Etat et les orientations de Mme la Mariama Sarr Ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion.