L’onusien Mankeur Ndiaye en visite de travail au…Portugal

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies (RSSGNU) pour la République centrafricaine (RCA) et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), le diplomate Mankeur Ndiaye, est en visite de travail à Lisbonne (Portugal).

Il a été reçu hier lundi par le ministre Portugais des affaires étrangères, Augusto Ernesto Santos Silva et celui de La Défense nationale du Portugal, João Gomes Cravinho, entourés par le Chef d’Etat Major des forces portugaises et le chef d’état-major de l’armée de terre portugaise. Et devant plus de cent personnes, l’onusien Mankeur Ndiaye a donné une conférence à l’institut national de défense du Portugal.

Aujourd’hui mardi, Mankeur Ndiaye sera reçu au Parlement par la commission de La Défense.