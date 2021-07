L’opposant qui va rejoindre Macky est connu…un marabout livre le « Gloria »

Le Sénégal est un petit pays et tout le monde se connait…sinon tout se sait même si vous êtes le seul dans le seul, votre langue vous trahira. Et ce n’est pas le « gloria » dont parle Macky Sall qui sera l’exception. Ce grand opposant qui va rejoindre l’alliance « Mbourou ak Soow » composé du duo Macky Sall-Idrissa Seck, est connu. Et comme l’a dit le président Macky Sall, ce « gloria » est la troisième composante d’une alliance explosive.

Le chef de l’État, Macky Sall, en visite à Thiès pour l’inauguration de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (Isep), déclarait ceci : “Pognsé bi nekhna…Mbourou ak soow bi amna Gloria”. Une déclaration qui a poussé plusieurs analystes à jeter le regard vers l’opposant Khalifa Sall, leader de Taxawu Sénégal. Mais ces partisans dénommés les khalifistes ont vite fait de préciser que Khalifa Sall n’est pas du tout « Gloria ». Cette légèreté des analystes politiques s’est faite sans y associer l’idéologie politique. Une association politique contre-nature très vite rejetée par les Républicains et les socialistes.

Et pour tous ceux qui connaissent le président Macky Sall savent qu’il n’est pas du tout un politicien de bas étage. Tout ce qu’il dit et fait, surtout en politique, est le résultat d’une longue et minutieuse démarche. Comme avec Idrissa Seck, c’est le Sénégal tout entier qui était tombé des nues. Même ses collaborateurs les plus proches n’étaient au courant de rien. Son cabinet ne savait même pas qu’il discutait avec son pire ennemi. Dons aujourd’hui s’il dit qu’il a déniché « un gloria », alors il faut le croire…c’est même un « Gloria concentré sucré ».

Le marabout

C’est un marabout qui parle beaucoup et bien. Même si certaines de ses envolées lyriques peuvent être le fruit d’un état d’exaltation, ce marabout est le plus souvent dans les médiations politiques. Et c’est une source proche de ce marabout qui a vendu la mèche : « tout le monde pense que Khalifa Sall est le gloria dont parle président ; mais seul notre guide sait qui est le vrai gloria et c’est lui qui a mené les tractations pour la paix et la stabilité de ce pays. Et quand le gloria viendra, le Sénégal saura qui est vraiment notre guide »…a-t-il dit devant une délégation d’étudiants

Deux délégations d’étudiants ont rendu visite à un guide religieux à Dakar. Ils venaient voir le guide religieux pour intercéder auprès du président de la République sur les sanctions prises à l’encontre des étudiants radiés de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et après la réception des étudiants par le chef religieux, un membre de son entourage a pris la parole pour délivrer le message final du guide religieux aux étudiants…c’est ainsi que les prouesses du marabout ont été étalées devant les étudiants pour montrer les liens qui unissent le président et leur guide.

Le « Gloria » viendra

Selon le guide, « le Gloria viendra »…Qui peut être ce gloria qui n’est pas encore là et qui viendra ? Si le gloria était déjà au Sénégal, le porte-parole du marabout n’aurait jamais dit qu’il « viendra ». quel est l’opposant dont la venue pourrait créer un véritable atout politique pour Macky Sall au point d’être « sucré » pour l’alliance Macky Salll-Idrissa Seck ? Et si nous regardions hors des frontières du Sénégal pour aller chercher ce « Gloria » qui viendra ?

Direction le Qatar

Et si le candidat du parti démocratique Sénégalais (PDS), Karim Wade, avait négocié son retour politique en devenant le « Gloria » du « Mbourou Ak Soow » ? Karim Wade serait-il le troisième élément de cette alliance « wadiste » qui restera au pouvoir au Sénégal pendant 50 ans comme l’avait prédit le président Abdoulaye Wade ? Qui pourrait battre l’alliance, « Macky-Idy-Karim » ? Si cette alliance est invincible alors que ne ferait pas Macky Sall pour la mettre sur pied ? Et si c’était déjà fait ?

La rédaction de xibaaru