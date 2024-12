L’opposition mal en point…la puissance de Sonko s’abat sur ses adversaires

Macky Sall était un as de la politique. Mais Ousmane Sonko a aussi montré qu’il savait faire parler de lui. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a réussi à réduire l’opposition à sa plus simple expression. Le boss des patriotes a utilisé toute sa puissance pour en arriver là. Beaucoup de ses adversaires sont passés à la trappe. Une situation qui rappelle les régimes passés. Et le gouvernement en place pourrait en faire les frais.

En votant pour le Pastef, les sénégalais pensaient ne plus voir des opposants traqués. Mais il aura fallu que quelques mois pour que la politique prenne le dessus. En huit mois, les dissidents du parti au pouvoir vivent un véritable calvaire. Il ne se passe plus un seul jour sans que les «anti-Pastef» n’aient des problèmes avec la justice. Ils sont souvent convoqués à la Sûreté Urbaine (SU), à la Division des Investigations Criminelles (DIC) ou à la Section de Recherches. Et la liste est très longue. Ce n’est pas Madiambal Diagne qui dira le contraire.

Ce vendredi, Madiam­bal Diagne était dans les locaux de la Sûreté urbaine. Le journaliste et membre de la coalition Jamm Ak Jerign a été convoqué à la suite d’une plainte de Ousmane Sonko mise en stand-by durant la campagne des Législatives, avant qu’elle ne soit relancée pour aboutir à son audition hier. Après des heures d’audition, il s’en est pas mal sortie. Du moins pour l’instant. En effet, le patron du groupe Avenir Communication est reconvoqué lundi matin. Un scénario qui rappelle celui du commissaire Keïta.

Madiambal ne devrait pas crier victoire de sitôt. Il est sous le collimateur du nouveau régime. Les patriotes ne seront contents que quand ils le verront derrière les barreaux. Ces prises de position et ses sorties contre Sonko ne sont pas du goût des souteneurs de l’actuel premier ministre. Alors, ce membre du parti de Amadou Ba pourrait passer par la case prison. Malgré tout, il reste serein. « Je viens de sortir libre de la Police, après être entendu sur une plainte du Premier ministre Ousmane Sonko,. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont témoigné de leur solidarité» a déclaré le journaliste.

Madiambal n’est pas le seul à être convoqué. Avant sa révocation, Barthélémy Dias a fait un tour à la Sûreté Urbaine. Le Journaliste Adama Gaye est aussi convoqué par la DIC alors qu’il a récemment était jugé dans l’affaire du décès de Moustapha Ba. Connu pour ses vérités crues, il a gagné haut la main son procès. Mais le voilà qui repasse devant les enquêteurs pour une plainte de Abass Fall. Un sale temps pour toutes les voix discordantes de Pastef.

En attendant de voir si la justice aura autant d’enthousiasme pour les plaintes contre les membres de Pastef, le nouveau régime ne fait pas encore mieux que l’ancien. En éjectant Barthélémy Dias de la mairie de Dakar, les patriotes font pire que ceux qu’ils ont remplacés. Ceux qui dénonçaient l’emprisonnement de Khalifa Sall, hier, ont utilisé tous les mêmes armes pour faire tomber son poulain. Barth a été chassé de l’Assemblée nationale. Pire, le Pastef a utilisé l’ennemi juré de Dias-fils pour lui faire perdre la mairie de la capitale sénégalaise.

Le parti au pouvoir traque les personnes qui refusent d’être assujetis à leur doctrine. Ils sont vus comme des ennemis à abattre. Sur les réseaux sociaux, ils sont harcelés par l’armée virtuelles. Les plus tenaces ont une épée de Damoclès sur leur tête. Cette vengeance de certains patriotes risquent de consommer ce nouveau gouvernement qui peine à se consacrer aux problèmes des sénégalais. Au moment où les opposants sont traqués, les sénégalais vivent dans des conditions très difficiles.

La cherté de la vie étrangle les sénégalais. Pendant ce temps, Bah Diakhaté a été arrêté, l’ancien Commissaire de Police, Cheikhouna Keïta, a fait un séjour en prison, Lat Diop croupit toujours en prison, l’imam Cheikh Tidiane Ndao a aussi goûté à l’enfer carcéral. Même Bougane Gueye Dany n’a pas échappé à cette vague d’arrestation. D’ailleurs, le leader du mouvement Gueum Sa Bopp prédit d’autres arrestations. Ce qui serait une grosse erreur. Les sénégalais n’aiment pas l’injustice et la vengeance.

«Une vengeance trop prompte n’est plus une vengeance; c’est une riposte», disait Henry de Montherlant. Alors, le patriotes ne devraient pas faire pire que les régimes qui sont passés avant eux. C’est 54% de sénégalais qui ont placé leur confiance en Bassirou Diomaye Faye. Tout ce qu’ils demandent c’est un changement. Et nos une chasse aux sorcières contre l’opposition. Tous les présidents qui ont utilisé l’arme judiciaire l’ont payé cash. Si Pastef n’avait pas la mémoire courte, il ne ferait pas les erreurs qu’il commet actuellement. Attention au réveil des sénégalais !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn