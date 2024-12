Sonko sur le toit du Sénégal…Il a écrasé et humilié Barth

Ousmane Sonko peut soulever ses bras en l’air et crier sur tous les toits qu’il est le plus beau, le plus fort et le plus puissant du Sénégal. Il vient d’éliminer un de ses adversaires politiques les plus farouches. Barthélémy est tombé sur le parvis de l’hôtel de ville de Dakar. Barth est tombé sans armes, abattu par les députés de PASTEF et par l’administration dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Barth n’est plus rien. En l’espace d’une semaine, Sonko lui a pris son siège de député du peuple et l’a éjecté de son fauteuil douillet de maire de Dakar. Sonko règne sur le monde politique sénégalais.

Ousmane Sonko, le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) peut savourer sa victoire sur celui qu’on appelle désormais l’ex maire de Dakar Barthélémy Dias. Sonko écrase tous ses adversaires qui se dressent devant lui. Il a réduit au silence certains opposants et activistes qui n’osent plus prendre la parole et qui ont l’épée du procureur qui plane sur leur tête. D’autres sont en prison pour avoir dit un mot de trop ou pour avoir adressé des lettres écrites à des députés.

Et Pour ceux qui veulent mettre en avant leur liberté d’expression, ils sont intimidés par des convocations à la division des investigations criminelles (DIC) ou à la sûreté urbaine. Il n’est plus sûr de s’exprimer librement au Sénégal. L’ancien ministre-chef de cabinet, Moustapha Diakhaté, l’ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias, et le journaliste et homme d’affaires, Madiambal Diagne l’auraient appris à leurs dépens.

Moustapha Diakhaté était dans le viseur d’Ousmane Sonko alors opposant radical. Arrivé au pouvoir, Sonko n’a pas raté Moustapha Diakhaté qui a fait un écart de langage. Moustapha Diakhaté, leader du mouvement « Aar Domi Sénégal – Mouvement pour la République et la démocratie » – et ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar a été condamné à 2 mois de prison ferme après avoir qualifié les Sénégalais de « peuple maudit » pour avoir choisi Bassirou Diomaye Faye comme président.

L’ancien maire de Dakar Barthélémy Dias et le journaliste Madiambal Diagne ont été convoqué le même jour devant les autorités. L’ancien maire de Dakar s’est vu notifier sa démission du conseil municipal de Dakar après sa condamnation définitive dans l’affaire du meurtre de Ndiaga Diouf en 2011. Le journaliste Madiambal a trouvé bizarre qu’on puisse le convoquer un vendredi après une plainte du premier ministre Ousmane Sonko qui l’accuse de diffamation. Mais pour Barthélémy les carottes sont cuites et certains se désolent de cet acte politique du premier ministre Ousmane sonko.

« Sonko est entrain de suivre la même voie que Macky Sall et même pire. À quoi bon vouloir humilier autant un homme juste pour satisfaire son égo ? Quand ils l’ont soutenu pour être maire de Dakar il était déjà condamné alors pourquoi aujourd’hui vouloir le destituer si ce n’est juste pour se venger. Je n’aime pas les gens qui arrivés au pouvoir, se prennent pour des rois et qui se servent de leur position pour humilier leurs adversaires politiques et les combattre. Je n’aime pas les gens qui arrivés au pouvoir manquent d’humilité. Je n’aime plus Sonko, son égo semble plus fort que les valeurs qu’il déclarait incarner. Sonko semble plus dangereux pour notre démocratie et notre vivre ensemble. J’espère sincèrement me tromper mais il y’a des signes qui ne trompent pas ».

Ousmane Sonko a assouvi sa vengeance. Aujourd’hui, ses adversaires sont soit dépouillés de leurs moyens ou jetés en prison. Les opposants politiques limitent leurs sorties. Aucune demande de manif ou de marche depuis l’installation de l’Assemblée nationale. Les opposants préfèrent garder le silence par stratégie ou par crainte de la puissance de Sonko. Pour l’instant, ce dernier règne dans une arène politique vidée de ses gladiateurs.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn