Un nouveau livre pour réduire de moitié le coût de l’énergie dans le projet « Sénégal 2050 »

L’ouvrage « Exergy Analysis of Heating and Cooling », vient d’être publié aux éditions Elsevier par le Professeur Elhadj Malick Kane. En effet, il propose une méthode aussi simple qu’efficace permettant de mesurer les performances énergétiques des systèmes complexes de chauffage et de refroidissement pour réduire les pertes.

« Son approche, fondée sur l’efficience, serait extrêmement bénéfique au système énergétique sénégalais. De la production à la consommation, l’efficacité énergétique s’élève à moins de 25% de la production totale », renseigne un communiqué. En d’autres termes, note le document, trois-quarts de la production énergétique du Sénégal s’évapore dans la nature.

Pour faire face à cette situation, le Professeur Elhadj Malick Kane plaide pour une politique énergétique réellement efficiente : « Si nous maitrisons le processus énergétique de bout en bout et que nous appliquons notre méthode pour traquer ces pertes coûteuses, ce sont les ménages, les entreprises et les collectivités publiques qui bénéficieront d’une énergie plus abondante à moindre coût », a-t-il fait savoir.

Par son expertise dans le domaine de l’énergie, le Professeur Kane dit détenir l’une des clés qui permettra de réaliser l’ambition de réduire de près de moitié le coût de l’électricité affirmée dans le projet « Sénégal 2050 ». Le Pr Kane qui est par ailleurs, le président du mouvement « Farlu Jotna – Forces vives du Sénégal », est un expert reconnu sur le plan international dans le domaine de l’énergie.

Aly Saleh