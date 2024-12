Ce vendredi, le point de presse de Barthélemy Dias, ancien maire de Dakar, n’a pas eu lieu comme prévu. La police a fait irruption, défonçant les portes et volets de la salle, avant de disperser militants et journalistes présents. Les forces de l’ordre ont ensuite isolé Barthélemy Dias de ses invités, une situation qui a suscité l’indignation du ministre et opposant Seydou Gueye.

La présence de Seydou Gueye, figure de l’opposition et responsable de l’APR, à ce point de presse avorté a été perçue comme un soutien important à Barthélemy Dias. Témoin direct de l’intervention policière, il a vivement dénoncé ce qu’il considère comme une atteinte grave à l’État de droit.

« C’est une honte totale. Nous ne sommes plus dans un État de droit. Aucune voie de recours n’a été respectée et la force a été utilisée de manière arbitraire. C’est de la dictature, mais ce n’est pas surprenant. Les autorités actuelles agissent comme elles le souhaitent, ignorant les principes démocratiques. Le Sénégal est tombé bien bas, et c’est lamentable, » a déclaré Seydou Gueye dont les propos sont rapportés par Senego.