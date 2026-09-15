Louga : Quatre morts et sept blessés graves dans un accident de minicar

Un grave accident de la circulation s’est produit dans la nuit de lundi à mardi, vers 5 heures du matin, à hauteur de Ndam Spia, à la sortie de Louga. Un minicar assurant la liaison Thiamène Cadior–Dakar s’est renversé, faisant provisoirement quatre morts et sept blessés graves.

Le véhicule, un minicar de type « Cheikhou Chérifou » de marque Toyota Hiace, transportait de nombreux passagers lorsqu’il a dérapé avant de se renverser.

Certains passagers auraient perdu la vie alors qu’ils tentaient de s’extraire du véhicule après le retournement, d’après la même source.

Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux pour porter secours aux victimes et procéder à l’évacuation des corps.

Le bilan provisoire fait état de quatre décès et de sept blessés graves. L’ensemble des victimes a été transporté à l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga pour leur prise en charge.

Les circonstances exactes de l’accident devront être déterminées par les investigations.