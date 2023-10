Luciano Genovesio…un grand nom de l’art au Sénégal

Dans le monde de l’art, il y a de grands noms qui ne se présentent plus ! Et Luciano Genovesio en fait sûrement partie. Passionné d’art depuis l’enfance, il s’est formé dans les plus grandes écoles françaises. Mais aussi avec les plus grands noms dans ce domaine. Un amour de la peinture qui l’a poussé à faire trois (3) années dans l’école d’art du Gué à Tresmes. Des années qui n’ont pas été fortuites car elles marquent le début de son ascension.

Loin de se contenter de ces trois (3) années, Luciano Genovesio est allé se perfectionner chez le meilleur dans le domaine de la peinture. C’est ainsi qu’il devient, en septembre 1967, un élève de Jean Malesset. L’homme est l’auteur de la peinture murale la plus célèbre en France. Peu de monuments et de chefs-d’œuvre ne sont pas passés par ses ateliers. Suffisant pour que M. Genovesio aille se perfectionner chez lui. Cet artiste-chercheur utilise la toile sous toutes ses formes.

Autodidacte en peinture, mais aussi maître dans le milieu des anciens chefs-d’œuvre, il prend la succession des Ateliers Malesset en 1975 à Montparnasse avec son équipe de 35 restaurateurs et peintres. Il devient ainsi, le Directeur Général des Ateliers Malesset, au service du Ministère de la Culture et de la Communication. De renommée mondial, il va côtoyer les plus grands noms du monde, Ali Bongo Ondimba, Bernard Arnaud ou les Mc Bain.

Depuis quelques jours, Luciano Genovesio est en terre sénégalaise. Il y séjourne dans le cadre de ses recherches. Pour le chercheur «border line», rien ne peut arrêter la recherche en art plastique. Il ne risque pas d’être déçu dans un pays où pullulent des artistes dans de nombreux domaines. Surtout dans le domaine de l’art.

Parlant de l’art, il déclare sur Xibaaru : «L’art n’est pas seulement la transpiration du monde et la souffrance en rythme. C’est un vecteur d’espoir à la fois fort et tendre. La culture et l’art ne sont pas de simples produits décoratifs. Ils sont l’esprit même d’une civilisation. L’art et la culture façonnent l’aventure humaine en donnant du sens aux actions de l’homme entièrement voué à la maîtrise de son destin. Que seraient la vie et la trajectoire des sociétés sans cette dimension fondamentale qui est de l’ordre du symbolique et de la conscience créatrice que l’homme a de son existence ? L’art devient un destin qui survit à ses créateurs et ne meurt jamais.»

Voici deux de ses oeuvres :