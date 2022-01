L’Union africaine suspend (aussi) le Burkina Faso

L’Union africaine (UA) a annoncé lundi la suspension du Burkina Faso de toutes ses activités au sein de l’organisation continentale « jusqu’au rétablissement effectif de l’ordre constitutionnel dans le pays », théâtre d’un coup d’État la semaine dernière.

« Le Conseil décide (…) de suspendre la participation du Burkina Faso à toutes les activités de l’UA jusqu’au rétablissement effectif de l’ordre constitutionnel dans le pays », a annoncé dans un tweet le Conseil de Paix et Sécurité, en charge des conflits et questions de sécurité au sein de l’UA. Le pays avait également été suspendu vendredi des instances de la Cédéao, comme d’autres pays ayant récemment connu un coup d’État militaire, la Guinée et le Mali.