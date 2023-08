L’UNIS s’engage à dissoudre tous les partis politique si…

Les partis politiques et leurs obsessions sempiternelles pour la conquête du pouvoir par tous les moyens, sont la seule et unique source de tous les malheurs que vivent les sénégalais depuis 60 ans. Ils sont la première source du sous-développement, des détournements de ressources publiques, enrichissements illicites, violences, impunités, instrumentalisations de la justice, corruption, concussion, vols, injustices, vols de terres et parcelles, conflits fonciers, manipulations ethniques et religieuses, répressions des libertés publiques, tripatouillages constitutionnels et mensonges d’Etat. Ils incarnent les contre valeurs de la société : la trahison, le reniement, la calomnie, le double visage.

Contrairement aux principes qui justifient leur existence, les partis et leur opposition perpétuelle sont notre plus grand danger contre l’unité, la paix et notre développement économique. Il suffit de visiter l’histoire pour réaliser à quel point les partis sont facteurs de division, d’injustice et les freins d’un élan national unitaire qui devrait nous rassembler pour le grand bond avant de notre pays.

L’UNIS invite les citoyens à faire le bilan des partis et à interroger leur utilité réelle pour le pays. Quelle est la contribution des partis, excepté d’user de leur puissance pour se servir du pouvoir comme d’un gâteau à se partager et susciter une inimitié viscérale entre les citoyens qui finissent par être piégés dans leur opposition. Les partis politiques sont des manipulateurs des masses, dont la plupart n’ont aucun projet. Ils savent que dans le grand bruit, les citoyens ne font pas réellement attention à ce qu’ils proposent. Ils savent que dans le grand bruit, il suffit de mobiliser des foules. Les sénégalais doivent se réveiller de leur torpeur. Les partis politiques ne sont que des gangs de rue dont les leaders en boubou et costume sont les chefs de bande, commanditaires et manipulateurs.

Notre mimétisme et notre complexe de colonisé nous enferment dans un modèle dépassé et nocif. Depuis les premières années de l’indépendance, nous sommes restés piégés dans leur jeu de massacre qui gaspille notre énergie collective et sacrifie des leaders, intellectuels, militants et citoyens. Les partis politiques sont les formes modernes de gangs et groupes mafieux …légalement constitués, mais qui en réalité ne sont que des groupes formés pour rechercher et exercer une puissance sur le peuple pour lui faire accepter leurs régimes de privilèges, injustices et rackets des services publics. C’est encore plus vrai et manifeste lorsque le parti est au pouvoir. L’actuel régime n’en déroge pas.

Les partis politiques ne créent ni richesse dans le pays, ni ne produisent des idées de transformation concrète, excepté des promesses et des diatribes les uns contre les autres qui finissent par se transformer en sentiments de haine. Il faut redéfinir une autre manière d’organiser l’engagement social et public au service de la nation. Cet engagement ne doit pas avoir comme unique principe l’adversité politique et systématique qui organise le jeu entre un pouvoir qui utilise contre l’opposition les moyens publics et une opposition qui n’a d’autre posture que d’essayer de décrédibiliser et déstabiliser le pouvoir. La démocratie d’opposition est un jeu de destruction à somme nulle ou négative, un danger contre lequel l’UNIS s’élève depuis 2008 pour avertir que nous n’en sortirons que plus faibles encore. Nous avons besoin d’un nouveau système politique et d’une nouvelle fonction du parti politique. La dissolution collective des partis commencerait par remettre les compteurs à l’heure de leur utilité dans le cadre d’une vision nationale de notre développement.

Amadou Gueye, Président UNIS