Serigne Mbacké Ndiaye contre toute intervention au Niger

Situation au Niger : savoir raison garder

Panafricaniste convaincu, je me sens plus que concerné par ce qui se passe au Niger pays frère et ami. Je suis farouchement opposé à toute prise du pouvoir par les armes parce que Démocrate, mais pourquoi la CEDEAO n’a pas utilisé la forces au Mali, au Burkina ou en Guinée ? Pourquoi veut elle le faire au Niger ? Non aucun État n’a le droit de prendre des armes dans un contexte tel que celui là, la CEDEAO non plus.

Une intervention militaire va avoir des conséquences dramatiques dans ce pays. Aidons nos frères Nigériens à se retrouver mais je m’oppose farouchement à une intervention militaire dont les conséquences peuvent être regrettables. Le Niger est un pays souverain. Il faut donc savoir raison garder.

Serigne Mbacké Ndiaye