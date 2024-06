Dernier discours de Sonko : Alassane Samba Diop donne son avis

Dimanche dernier, le leader de Pastef et non moins Premier ministre, a organisé une rencontre politique avec ses militants aux allures de meeting. L’occasion pour lui de s’en prendre à plusieurs secteurs, comme la presse ou encore certains acteurs de la justice. Il n’en fallait pas plus pour provoquer une vague de réactions. Depuis, le débat politique sénégalais tourne sur la nécessité ou non d’Ousmane Sonko de tenir de tels propos.

Pour Alassane Samba Diop, directeur général de Emedia Invest, ceci pourrait en effet être le vrai objectif d’Ousmane Sonko en prenant la parole ce dimanche-là : détourner l’attention. « En parlant comme il l’a fait récemment, c’est Ousmane Sonko lui-même qui a mis un terme à l’état de grâce dont bénéficiait le nouveau régime. Il est possible qu’il cherche à allumer des contre-feux, en attaquant frontalement la presse et les magistrats, pour détourner l’attention d’une éventuelle incapacité à concrétiser certaines promesses de campagne », dit-il lors d’un entretien avec Jeune Afrique.