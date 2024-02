l’URD adhère totalement au dialogue national…

Communiqué de l’Union pour le Renouveau Démocratique

COMMUNIQUE

La Direction politique exécutive (DPE), de l’Union pour le Renouveau démocratique (URD), s’est réunie le mercredi 21 février 2024 au siège du parti à Bopp, sous la présidence du secrétaire général du parti le professeur Diégane SENE, afin d’examiner l’ordre du jour suivant :

1-Situation nationale ;

2- Questions diverses.

Ouvrant la séance, le professeur Diégane SENE secrétaire général du parti a d’abord présenté à la communauté chrétienne ses vœux de paix et de dévotion à l’occasion du temps de carême qu’elle observe depuis le mercredi des cendres, dans la communion et la ferveur religieuse. Ainsi s’associe-t-il, et la DPE avec lui, à ladite communauté dans la prière et l’action de grâce, pour un Sénégal réconcilié avec lui-même dans la fraternité et la concorde.

Introduisant l’unique point de l’ordre du jour, le secrétaire général de l’URD, après avoir souhaité la bienvenue à tous, a campé le débat sur la situation politique qui prévaut dans notre pays, tout en appelant la classe politique, majorité comme opposition, au sens de la responsabilité avant de passer le témoin à son adjoint.

Prenant la parole, l’honorable député Oumar SECK a présenté le Camarade Mbaye KA à la DPE. Monsieur KA fut le secrétaire général de l’URD du Département de Kébémer et de la convention régionale de Louga. En rupture de ban avec le parti depuis quelques années, ce dernier a décidé, avec toute sa base, de revenir à l’URD, pour continuer son action politique et contribuer au renforcement de son parti.

L’honorable député a ensuite évoqué la crise politique qui sévit dans notre pays, et se dit préoccupé par la tension sociale qui l’accompagne, avant d’inviter la DPE à réfléchir sur des solutions de sortie de crise pour maintenir notre pays dans la paix et la stabilité.

Le large débat qui s’en est suivi a permis à la DPE de se féliciter de la vitalité de nos institutions, marquée par la pleine incarnation de leurs missions respectives.

La DPE constate qu’elles ont joué et jouent pleinement leur rôle en toute souveraineté, dans le calme et la sérénité, chacune à sa place et conformément à leurs attributions constitutionnelles.

Ainsi, le Sénégal vient de montrer au monde entier, qu’il reste un modèle de démocratie qui ne saurait prospérer que dans un climat de tolérance, d’« assumation » responsable et d’acceptation de nos différences qui doivent demeurer autant de richesses pour nous-mêmes et pour notre modèle politique plutôt que source de division irréductible et mortelle.

C’est pourquoi l’URD et son secrétaire général appellent la classe politique à maintenir ces acquis politiques et sociaux hérités de grands hommes qui ont façonné patiemment notre longue tradition de coexistence pacifique qu’aucune génération n’a le droit de gaspiller dans des batailles d’intérêt étrangères aux préoccupations véritables des populations.

Aussi l’URD adhère totalement à l’idée de dialogue national émise par le chef de l’Etat et appelle tous les partis politiques et organisations à lui donner la suite qu’elle mérite. Elle note pour s’en féliciter l’initiative du président de la République qui l’a amené à procéder à des consultations des acteurs dont la finalité doit être ce dialogue et en appelle à la clairvoyance de tous afin qu’ensemble, il nous permette de nous retrouver sur l’essentiel de notre processus électoral et de notre élection. Elle engage le parti à répondre positivement à un tel appel et ses responsables à y jouer leur rôle avec détermination.

L’URD et son secrétaire général, enfin, félicitent le président de la République pour son option renouvelée de pacification de la parole et de l’espace politique et appuient fortement sa décision de se conformer à la dernière décision du Conseil constitutionnel relative à l’organisation dans les meilleurs délais de l’élection.

Fait à DAKAR le 22 février 2024

La Direction politique exécutive (DPE)

Union pour le Renouveau Démocratique (URD)