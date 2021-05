Lutte contre les Inondations : La Banque Mondiale octroie 83 milliards au Sénégal

La Banque mondiale participe à la lutte contre les inondations au Sénégal. En effet, le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé, vendredi, un financement de 155 millions de dollars soit 83 milliards de Francs CFA pour appuyer le Sénégal à réduire les risques d’inondation dans les zones périurbaines de Dakar et à améliorer les capacités de planification et de gestion intégrées des risques d’inondation dans certaines villes du pays avec Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d’Adaptation au Changement Climatique (PROGEP 2).

Dans un communiqué envoyé à la presse, la BM souligne : « le Sénégal est très vulnérable aux inondations et aux sécheresses, ainsi qu’à l’érosion côtière et à la dégradation des sols, qui peuvent mettre en péril les gains de développement et les moyens de subsistance, affecter la productivité et menacer la stabilité sociale », lit-on dans le document.

« Le gouvernement du Sénégal salue l’approbation du PROGEP 2 par notre principal partenaire, la Banque mondiale. Ce soutien va renforcer les efforts du Sénégal dans la lutte contre les inondations dans la zone de Keur Massar et d’autres régions du pays. Ce projet va impacter plus 120 mille personnes et permettre l’aménagement de la zone concernée », a déclaré Oumar Guèye, ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires.

« Nous sommes très confiants dans le fait que les résultats attendus de ce nouveau projet seront atteints car construit sur les solides bases du PROGEP 1 qui a permis à près de 1,3 million de personnes de bénéficier d’une protection contre les inondations dans les zones périurbaines de Dakar. Il est important de souligner que les risques et les impacts des inondations ont été exacerbés par l’urbanisation rapide, l’obstruction du drainage et l’augmentation du niveau des eaux souterraines. À cet égard, nous sommes ravis de pouvoir travailler avec le gouvernement et toutes les autres parties prenantes pour améliorer la gestion intégrée des risques d’inondation », a déclaré Nathan Belete, Directeur des opérations de la Banque mondiale au Sénégal.

Le document explique, « pour ce projet d’une durée de 5 ans (2021-2026), un mécanisme de recours robuste sera créé pour permettre aux communautés et aux individus qui s’estiment lésés par le PROGEP de soumettre des plaintes qui seront rapidement examinées afin de répondre à leurs préoccupations ».

La Banque Mondiale rappelle que le Sénégal avait obtenu un financement IDA de 90,6 millions de dollars avec le PROGEP 1 qui a été mis œuvre de 2012 à 2020. Le PROGEP1 a permis de protéger des inondations 167?000 habitants de la banlieue de Pikine et Guédiawaye soit un résultat supérieur à l’objectif de 132?000 habitants initialement fixé au démarrage du projet.