L’UVS et l’EAS accompagnent les étudiants dans leur formation et insertion professionnelle

Le Professeur Moussa Lo, Coordonnateur de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) et Monsieur Chérif Ndiaye, Directeur d’Ecoles au Sénégal (EAS) ont procédé à la signature d’un protocole cadre de coopération pour conjuguer leurs ressources respectives dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication, afin de favoriser l’accès à la formation, à l’insertion professionnelle et le développement du service à la communauté.

Cet accord vise à offrir, d’une part, un ensemble d’activités de formations, de production de contenus pédagogiques et d’autre part, un accompagnement dans le domaine de l’entrepreneuriat et de l’insertion professionnelle à la suite de stages pratiques offerts aux apprenants. Les deux institutions entendent mettre en avant le renforcement de capacités des élèves et étudiants du Sénégal, où qu’ils soient.

Elles prévoient également la mise en œuvre d’activités de service à la communauté, notamment dans le cadre de l’initiative « Sénégal propre et vert », afin d’impliquer les étudiants dans la sensibilisation pour un meilleur cadre de vie dans les universités et espaces publics. A travers cette convention, l’UVS et EAS s’engagent à œuvrer ensemble dans l’organisation de journées de révisions gratuites en ligne initiées par Ecoles au Sénégal, et pour lesquelles, la plateforme « Futurs Bacheliers », développée par l’UVS accueillera les candidats au Baccalauréat. Cette nouvelle collaboration entrevoie également le recrutement périodique d’un quota de stagiaires issus de chacun des treize (13) Espaces numériques ouverts (ENO) de l’UVS, pour des périodes de 3 à 6 mois de stages d’immersion, pouvant déboucher sur des contrats à durée déterminée. D’autres axes sont aussi prévus dans cette collaboration, à savoir la co-organisation d’activités et l’élaboration conjointe de projets d’intérêts communs, ainsi que le développement de leurs ressources en matière de nouvelles technologies pour un Sénégal meilleur.

Soucieux de la démocratisation de l’accès au savoir pour tous, quel que soit le lieu où se trouve l’apprenant, l’UVS et EAS feront de la promotion de l’utilisation des TIC un point majeur de leur coopération d’une durée de trois (3) ans.