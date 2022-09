Macky a des problèmes…son plus grand cauchemar devient réalité

Le Président Macky Sall entame un tournant décisif de son second mandat. A quelques mois de 2024, le locataire du Palais est face à un choix critique. Le chef de l’Etat doit choisir entre sortir par la grande ou partir par la force. Mais quoiqu’il en soit, Macky fait face à une forte résistance de la part de l’opposition radicale. Pour ne pas arranger les choses, un véritable cauchemar est en train de devenir réalité. Tous les ingrédients sont réunis pour pourrir la vie de Macky et de son régime.

Ce serait faux de dire que Macky Sall n’a pas de problèmes. À la fin de son règne, Macky Sall fait face à une farouche résistance de la part de l’opposition. La bande à Ousmane Sonko mène la vie dure au chef de l’Etat au point que Macky se serait passé d’une autre poche de résistance. Malheureusement, le locataire du Palais devra faire face à un problème plus complexe. Il s’agit du cas Mimi Touré. Cet ancien compagnon de Macky est devenu son plus grand problème.

Ce dimanche, Aminata Touré a officiellement mis fin à ses relations politiques avec Macky Sall. Elle compte désormais voler de ses propres ailes. Une chose que Macky a tenté d’éviter. Après l’avoir trahi, le patron de Benno à tenter de rattraper le coup. Mimi Touré a reçu de nombreuses propositions de la part de Macky rien que pour l’empêcher de voler de ses propres ailes et de faire cavalier seul. Peine perdue, la lionne s’est libérée de sa cage.

Mimi Touré a secoué le cocotier présidentiel. Sans le vouloir, elle a accéléré la cadence au sein de Benno. Depuis son face à face avec la presse, les « faucons » du Palais ne dorment plus. Les députés de la mouvance présidentielle ont même tenu un point de presse nocturne uniquement pour porter la réplique. Ce qui démontre clairement que Mimi Touré a touché la corde sensible de ses anciens compagnons. Et elle n’en est qu’au début de son opposition face au régime

Mimi une menace sérieuse pour Benno Bokk Yakaar

Et pourtant Aminata Touré était loin d’être un véritable problème pour Le président de la République. Tout comme Ousmane Sonko, elle a été créée de toutes pièces par le chef de l’Etat. Sa trahison a permis à Mimi de reprendre du poil de la bête. Désormais, Aminata Touré est devenue une véritable menace pour Macky. C’est un adversaire interne qui sait beaucoup de choses sur la mouvance présidentielle. Avec toutes les choses qu’elle connaît de Benno, elle fera d’énormes dégâts…

Comme Macky, Mimi a été ministre. Comme Macky, Mimi a été Premier ministre. Comme Macky, Mimi voulait devenir président de l’Assemblée nationale, mais elle a été court-circuitée. Cette rébellion de Mimi Touré n’indique rien de bon pour Benno. Non seulement Aminata Touré a la capacité de faire exploser cette coalition. Mais Mimi Touré et son discours sans équivoque sur le troisième mandat vont avoir des impacts à l’interne et à l’international.

En quittant le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, elle est devenue un électron libre (députée non-inscrite). Elle vient de faire perdre la majorité à Benno, ce en dépit du ralliement de Pape Diop. Désormais, il ne lui reste plus qu’à être la personne qui va bloquer Benno au sein de l’hémicycle. Mimi en fera sûrement des siennes quand des ministres passeront à l’Assemblée. Mimi à l’Assemblée c’est sûr que le troisième mandat ne passera pas.

En croisade contre le troisième mandat, Aminata Touré va détruire Macky sur le plan international. L’actuelle communication de Mimi est tournée vers l’international. Les interviews qu’elle accordées à la presse étrangère vont en ce sens. Et son discours liminaire de ce dimanche en Anglais n’est pas passée inaperçue. Et ces actions ne seront pas sans conséquences pour l’avenir politique de Macky…Alors oui président, le cauchemar est bien devenu une réalité !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru