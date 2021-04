Macky aux jeunes : « L’Etat ne vous abandonnera pas »

Le Chef de l’Etat, Macky Sall, a fait face à la jeunesse sénégalaise ce jeudi. Dans son discours d’ouverture au Conseil présidentiel, il dit comprendre les « maux » des jeunes. C’est pourquoi, il compte à la fin des travaux du jour à donner des orientations qui vont atténuer leurs souffrances.

« Tout adulte est un vieux jeune. Nous avons été à votre place. Nous avons vécu ce que vous vivez actuellement. Je peux donc aisément ressentir vos interrogations, vos doutes vos attentes. Je peux aisément comprendre vos besoins, vos aspirations et vos ambitions légitimes, d’être utiles à vous-même, votre famille, votre communauté et votre pays », a déclaré le chef de l’État.

Avant de poursuivre : « C’est dire que je suis disposer à vous écouter, à entendre votre point de vue, à partager vos préoccupations, et engager avec vous un dialogue constructif, afin de répondre au mieux à vos ambitions et aspirations. Cela dit, la lutte contre le chômage des jeunes est une bataille de longue haleine qui ne se gagne pas en un seul jour. Mais je peux vous confirmer, que quelle que soit la difficulté, quelles que soit les circonstances, l’État ne vous abandonnera pas. Je suis plus que jamais déterminé à continuer le combat avec vous », rajoute le Chef de l’Etat.