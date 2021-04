Emploi des jeunes : Les 450 milliards vont financer le programme « Xëyu ndaw ñi sera élaboré»

Le chef de l’Etat Macky Sall a fixé les orientations du nouveau programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes « Xeuyou ndaw yi » financé à hauteur de 450 milliards de FCFA au moins, sur trois ans.

L’annonce a été faite par le Président ce jeudi, lors du Conseil présidentiel pour l’insertion et l’emploi des jeunes. « Ces ressources serviront à financer le programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes « Xeuyou ndaw yi », a-t-il déclaré.

Selon le chef de l’Etat, ce programme est une réponse efficace aux besoins des jeunes en termes de formation, d’emploi, de financement de projets et de soutien à l’entreprenariat et au secteur informel. « Je tiens à ce que ce programme soit pragmatique et orienté vers l’action, mais opérationnel de façon diligente à l’échelle nationale. Il devra répondre aux exigences d’inclusion d’équité territoriale et de justice sociale », précise le Président Sall.