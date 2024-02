Macky déroule son plan…Le véritable objectif du dialogue dévoilé

Le Président Macky Sall cherche les voies et moyens pour sortir de la crise actuelle. En décidant de s’immiscer dans le processus électoral actuel, il s’est mis dans une situation très inconfortable. Le dialogue, rejeté par beaucoup de membres de l’opposition, est devenu la seule porte de sortie. L’actuel locataire du Palais compte en profiter au maximum pour dérouler son agenda caché. Ousmane Sonko et les siens vont bénéficier des largesses du président. Et ils ne seront pas les seuls. Macky a déjà tout calculé.

Le Président Macky Sall s’est donné deux jours pour trouver un consensus avec les forces vives de la Nation. Ce dialogue lancé, lundi, devra permettre à notre pays de sortir de la crise actuelle. Mais sur les 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel, seuls deux sont venus dialoguer. Il s’agit de son actuel premier ministre Amadou Ba et de son ancien premier ministre Mohammad Boun Abdallah Dionne. Ce qui n’a pas empêché le Président de lancer les concertations. Il a aussi lancé des piques aux personnes qui ont décliné son invitation.

« Ceux qui ont refusé de venir à ce dialogue, c’est leur décision, cela ne concerne qu’eux ! Qu’ils ne pensent pas qu’ils le font contre le Président Macky Sall, mais plutôt contre eux-mêmes ! J’ai fait ce que je devais faire, c’est-à-dire appeler au dialogue, que cela plaise ou non aux autres ! À l’issue de ce dialogue, il est important de préciser qu’aucune décision ne sera prise.

Le Président prendra le soin d’étudier toutes les propositions et prendra une décision basée sur celles-ci afin de garantir une élection transparente et bien organisée », a déclaré le chef de l’Etat qui prévoit une porte de sortie pour le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

Le Président Macky Sall a annoncé qu’il va introduire dès ce mercredi un projet de loi d’amnistie qui va couvrir les manifestations de 2021 à 2024. «Je souhaite, au-delà du souci légitime de justice et de redevabilité, que l’amnistie et le pardon, par leurs vertus salutaires pour la Nation, nous aident à surmonter ces moments difficiles, afin que notre cher pays se réconcilie avec lui-même, en remettant toutes ses forces vives autour de l’essentiel : c’est à dire, la sauvegarde de notre unité nationale, toutes sensibilités confondues, et la préservation de l’Etat de droit et de la République», a déclaré le chef de l’Etat.

Voilà un des projets cachés du dialogue. Le Président cherche à pardonner à Ousmane Sonko et Cie. Ils seront les premiers bénéficiaires des bonnes grâces de Macky qui avait déjà annoncé ledit projet depuis quelques jours. Mais le chef de l’Etat fonce vers sa destruction. Beaucoup de voix sont contre toute volonté d’élargir le maire de Ziguinchor de prison. Une position qui peut se comprendre. Pendant 3 ans, le pouvoir nous a parlé de « forces spéciales », « Terroristes », « forces occultes ». Comme par enchantement, ils seront libérés par amnistie.

Certains parmi ce groupe sont liés au scènes de pillages et de «l’attentat meurtrier» qui a fait deux victimes à Yarakh. Une loi d’amnistie sera une trahison pour ses victimes. Mais aussi pour les personnes décédées lors de ces violentes manifestations. Avant toute amnistie, justice doit leur être rendue. Et les sénégalais devraient au moins savoir le degré d’implication des autres personnes citée dans ses dérives (les nervis présumés). Mais en signant une loi d’amnistie, le pouvoir couvre aussi ses arrières.

Le Président ne veut plus passer une seconde de plus à la tête du pays si son mandat se termine. Alors il doit s’assurer que personne dans son entourage ne soit inquiété s’il perd le pouvoir. Rappelez-vous qu’un gros dossier a été préparé et transmis à la Cour Pénale Internationale (CPI) par Juan Branco. Ce document peut faire mouche s’il venait à être exploitée. Avec une loi d’amnistie, toutes les personnes mêlées à celà seraient couvertes.

En attendant de fixer une date, le président continue d’être le maître du jeu. Macky Sall avance lentement ses pions mais sûrement. Finalement, il pourrait réussir à se sortir de la situation dans laquelle il s’est mise. Les prochains jours nous permettront d’en savoir un peu plus.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru